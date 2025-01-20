Их заменяли похожими с российскими. Поэтому 24 Канал советует употреблять как можно больше интересных и аутентичных украинских слов.
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Какие украинские слова не произнесут россияне
Немало языковых интересностей можно найти и среди диалектизмов. Поэтому предлагаем 8 слов из нашего языка, которые трудно произнести россиянам. Их выделил NV.
- Долініж – вниз ногами.
- Взорувати – равняться на кого-то, брать пример, подражать, копировать (в хорошем смысле).
- Манівцем – в обход, обходить что-то не проходной тропой.
- Длятися – задерживаться, опаздывать, при этом не спешить.
- Кремзлики – деруны; блюдо из тертого картофеля или кабачков.
- Пивниця – шинок, погреб, подвал.
- Бамбетель – скамейка-кровать; место в конце автобуса.
- Легейда – дурак, болван, идиот идиот.
Заметим, что эти диалектизмы можно найти в произведениях литературы и в разговорной речи украинцев, в частности на Западе Украины. Языковеды также отмечают, что некоторые диалектные слова могут в разных областях иметь разный смысл.
Ранее мы также рассказывали, что во время полномасштабной войны с Россией наш язык обогатило немало новых слов и выражений. При этом довольно колоритных. Они ассоциируются с боевыми действиями, персоналиями, оружием и тому подобное. Известный украинский языковед Александр Авраменко назвал самые популярные.