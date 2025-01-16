Одним из таких выражений является "с легким паром". Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как лучше его заменить.

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Как на украинском сказать "с легким паром"

Языковед говорит, что выражение "с легким паром" в русском языке употребляют как пожелание хорошего здоровья после бани ванной, когда человек после водных процедур выходит будто обновленным, чувствует облегчение.

Не раз слышал, как говорят на украинском "з легким паром" или "з легкою парою",

– заметил он.

И добавил: кстати, в нашем языке "пара" – более употребительна как существительное женского рода – она.

Авраменко при этом заметил, что буквально переводить фразеологизмы нельзя. А этикетные формулы пожелания – это устойчивые сочетания слов, те же фразеологизмы

Украинские словари вместо этого предлагают такие соответствия:

"доброго здоров'я";

"приємного спочинку".

Учитель также рассказал, что слово "пара" "испаряется" и в других украинских фразеологизмах.

Например, русскому выражению "на всех парах" соответствует украинский "повним ходом" или "щодуху",

– сообщил Авраменко.

А фразе "задать пару" – "всипати перцю" або "нагріти комусь чуба", резюмировал он.