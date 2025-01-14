Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на языковеда Алину Острожскую. Она назвала такие 5 русских слов, которые трудно перевести на украинский.

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Какие слова трудно перевести на украинский

При этом филолог предложила несколько украинских соответствий для каждого такого слова. Говорится о таких как "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"

"Вызывающий":

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб":

збиток;

шкода;

невигода.

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"Мнимый":

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать":

розпещувати;

панькати;

пестити.

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"Внушительный":

значний;

авторитетний;

який вражає.

Как перевести эти 5 слов на украинский: видео

Ранее мы также рассказывали о том, как сказать на украинском "пасмурно" и "похолодало". Об этом читайте по ссылке.