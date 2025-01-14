Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на языковеда Алину Острожскую. Она назвала такие 5 русских слов, которые трудно перевести на украинский.
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Какие слова трудно перевести на украинский
При этом филолог предложила несколько украинских соответствий для каждого такого слова. Говорится о таких как "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"
"Вызывающий":
- зухвалий;
- нахабний;
- безсоромний.
"Ущерб":
- збиток;
- шкода;
- невигода.
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"Мнимый":
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
"Баловать":
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
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"Внушительный":
- значний;
- авторитетний;
- який вражає.
Как перевести эти 5 слов на украинский: видео
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