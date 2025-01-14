Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на языковеда Алину Острожскую. Она назвала такие 5 русских слов, которые трудно перевести на украинский.

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Какие слова трудно перевести на украинский

При этом филолог предложила несколько украинских соответствий для каждого такого слова. Говорится о таких как "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"

"Вызывающий":

  • зухвалий;
  • нахабний;
  • безсоромний.

"Ущерб":

  • збиток;
  • шкода;
  • невигода.

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"Мнимый":

  • уявний;
  • удаваний;
  • позірний.

"Баловать":

  • розпещувати;
  • панькати;
  • пестити.

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"Внушительный":

  • значний;
  • авторитетний;
  • який вражає.

Как перевести эти 5 слов на украинский: видео

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