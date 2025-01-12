И изо всех сил бежит доставать из тайника санки и нарты. Особенно если ей забрали все гаджеты. Поэтому 24 Канал в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, как ищут приключения сорванцы на Галичине и почему их за это наказывают.

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Какие зимние развлечения находит детвора на Галичине

У четырнадцатой подборке подскажем также, какие интересные слова вы можете услышать на Галичине, когда звучат разговоры об отдыхе здешней бранжи. Потому что для нее ферии не будут фериями, если бахиры хоть раз за зиму не прокатят санки или нарты.

Санки – санчата;

нарти – лижі;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

Но когда фульга, то малые батяры не пропускают ни одной баюры по дороге. Это для них такая фрайда. Они гицкают, гойкают, как бесноватые. Родители говорят, что это малые збуи, но на то она и детвора на вакациях.

баю́ра – калюжа;

фу́льга – відлига;

фра́йда – 1) радість; 2) забава;

гицкати – стрибати;

го́йкати – голосно кричати;

бісова́тий – шалений;

збуй – розбійник;

Но когда родители уже видят, что их дети напоминают смаровозов, а их одежда – фарфоцли, то идут разгонять ту всю батярню по домам.

смаровоз – бруднуля;

фарфо́цлі – лахміття;

батярня – збіговисько шибеників;



Зимние развлечения детей / Depositphotos

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Детвора скоро мигает, чтобы задековаться. Кого родители таки поймали, то галюкают на них, предупреждают, шоб не пищали, потому что сдадут на мустерунок.

мигати – втікати;

задекуватися – сховатися;

галю́кати – кричати на когось;

мустеру́нок – вишкіл;

Таким бахирам остается фунястыми штайговать домой и обещать, шо будут вежливы.

пискува́ти – неґречно говорити;

фуня́стий – надутий;

штайгувати – швидко йти;

кумпель – товариш;

Но завтра они планируют снова браться за свое. Потому что их кумели уже придумали новые приключения.