Поэтому думайте хорошо не только о приближении праздников, но и о теплой одежде. Образование 24 (24 Канал) в рубрике "Скажи мне по-галицки" расскажет, что надо помнить и сделать перед тем, как идете на шпацер в такую погоду.
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Что на галицкой гваре означают сподни, анцуг и крысы
У девятой подборке приоткроем вам немного завесу предзимнего Львова и расскажем, как в такую погоду не набраться хлопот.
Даже если не любите зимы, выбирайте правильный анцуг. Хоть-не хоть, а должны акомодироваться к холодриге.
- тілько – тільки;
- акомодуватися – звикати, пристосовуватися;
- анцуґ – одяг;
То, как идете на прогулку на площадь Рынок, не будьте фраерами: надевайте крыс, теплые сподни и не ходите на бланк. Потому что потом будете разве что вытирать смолы.
- шпацірґанґ – прогулянка;
- крис – капелюх;
- на бланк – без плаща (пальта);
- спо́дні – штани;
- смо́ли – соплі;
Во Львове заснежило / Inlviv.in.ua
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В такую снежную погоду во Львове даже модные кобиты снимают обца́сы и прячут в перчатки свои цветные пазногци. Потому что знают, что потом будут иметь сине-красный шнобель.
- кобі́та – жінка (заміжня);
- обца́си – підбори;
- пазно́гці – нігті;
- шно́бель – ніс;
Интересно! Ну а какая она, львовская мода, и о том, как ходят одетые львовские дамы и господа, обязательно вам разрисуем в какой-то из подборок.
И еще одно помните: как идете по площади Рынок старой и не всегда ровной брусчатке, – смотрите под ноги. Потому что зашпортаетесь и полетите бузой в калабаню. Или, не дай Бог, в рыншток.
- зашпортатися – перечепитися, заплутатися в чомусь;
- ри́ншток – рів, каналізація;
- бу́зя – личко;
- калаба́ня – калюжа;
А если сильно замерзли, то идите лучше в какую-нибудь ресторацию и попейте гербаты с цитрином.
- цитрин – лимон;
- герба́та – чай.
Там как раз девушки готовятся к гаданиям – потому что это праздник Андрея уже не за горами. Мы же в следующей подборке вам расскажем обо всех тех их чарах и забавах.