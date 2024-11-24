Поэтому думайте хорошо не только о приближении праздников, но и о теплой одежде. Образование 24 (24 Канал) в рубрике "Скажи мне по-галицки" расскажет, что надо помнить и сделать перед тем, как идете на шпацер в такую погоду.

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Что на галицкой гваре означают сподни, анцуг и крысы

У девятой подборке приоткроем вам немного завесу предзимнего Львова и расскажем, как в такую погоду не набраться хлопот.

Даже если не любите зимы, выбирайте правильный анцуг. Хоть-не хоть, а должны акомодироваться к холодриге.

тілько – тільки;

акомодуватися – звикати, пристосовуватися;

анцуґ – одяг;

То, как идете на прогулку на площадь Рынок, не будьте фраерами: надевайте крыс, теплые сподни и не ходите на бланк. Потому что потом будете разве что вытирать смолы.

шпацірґанґ – прогулянка;

крис – капелюх;

на бланк – без плаща (пальта);

спо́дні – штани;

смо́ли – соплі;



Во Львове заснежило / Inlviv.in.ua

К теме Заказывайте кваргель, клюски и гербата: какие интересные блюда "прячут" львовские рестораны

В такую снежную погоду во Львове даже модные кобиты снимают обца́сы и прячут в перчатки свои цветные пазногци. Потому что знают, что потом будут иметь сине-красный шнобель.

кобі́та – жінка (заміжня);

обца́си – підбори;

пазно́гці – нігті;

шно́бель – ніс;

Интересно! Ну а какая она, львовская мода, и о том, как ходят одетые львовские дамы и господа, обязательно вам разрисуем в какой-то из подборок.

И еще одно помните: как идете по площади Рынок старой и не всегда ровной брусчатке, – смотрите под ноги. Потому что зашпортаетесь и полетите бузой в калабаню. Или, не дай Бог, в рыншток.

зашпортатися – перечепитися, заплутатися в чомусь;

ри́ншток – рів, каналізація;

бу́зя – личко;

калаба́ня – калюжа;

А если сильно замерзли, то идите лучше в какую-нибудь ресторацию и попейте гербаты с цитрином.

цитрин – лимон;

герба́та – чай.

Там как раз девушки готовятся к гаданиям – потому что это праздник Андрея уже не за горами. Мы же в следующей подборке вам расскажем обо всех тех их чарах и забавах.