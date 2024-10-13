А львовские рестораны, поверьте, умеют удивлять: здесь вы найдете блюда на любой вкус и кошелек. А Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, как не прогадать.
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Какие блюда "затаились" во львовской ресторации
Так как вендлины, хаблину и зупу мы уже продегустировали, в седьмой подборке идем дегустировать бульбу в кибелике, клю́ски и мизерию в другую прекрасную ресторацию.
- Бульба – картопля;
- потра́ва – страва;
- кібелик – глечик;
Так, как вы посетили другой ресторан, заказывайте уже не чашечку кофе, а крепкой гербаты. Ну и, конечно, к ней что-то погамать.
- герба́та – чай;
- га́мати – їсти;
Если мясо вам уже не пахнет, то дегустируйте клубень в кибелике и клю́ски. Ну и к ним натуральный кваргель.
Блюда во львовской ресторации / "Бойковская гостина"
- клю́ски – варене тісто, галушки;
- ква́рґель – сільський твердий солений сир;
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Можете еще попробовать здешнюю мизерию. И к ней душистый хлеб, который подают просто в бритванке.
- мізерія – салат;
- бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;
Вантух сильно не набивайте бараболькой, потому что вас еще ждут меции – которые минимум – сырник с конфитурой из драпаков.
Деликатесы во львовской ресторации / фото atlas
- ва́нтух – живіт;
- барабо́ля – картопля;
- мециї – делікатеси;
- конфіту́ра – желеподібне варення;
- драпаки́ – ожина;
Только спрашивайте, не сделали ли их из зелепуг, потому что будете потом как дзя́мдзя.
- зелепуги – недозрілі фрукти;
- дзя́мдзя – той, хто поволі їсть;
А если вы уже наелись, в ресторане вам скучно и вы уже слышите фестины в соседней забегаловке – выделяйте еще время и место в желудке.
В следующей подборке идем смотреть, что во Львове предлагают местные кнайпы. Особенно в подземелье.