А львовские рестораны, поверьте, умеют удивлять: здесь вы найдете блюда на любой вкус и кошелек. А Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, как не прогадать.

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Какие блюда "затаились" во львовской ресторации

Так как вендлины, хаблину и зупу мы уже продегустировали, в седьмой подборке идем дегустировать бульбу в кибелике, клю́ски и мизерию в другую прекрасную ресторацию.

  • Бульба – картопля;
  • потра́ва – страва;
  • кібелик – глечик;

Так, как вы посетили другой ресторан, заказывайте уже не чашечку кофе, а крепкой гербаты. Ну и, конечно, к ней что-то погамать.

  • герба́та – чай;
  • га́мати – їсти;

Если мясо вам уже не пахнет, то дегустируйте клубень в кибелике и клю́ски. Ну и к ним натуральный кваргель.


Блюда во львовской ресторации / "Бойковская гостина"

  • клю́ски – варене тісто, галушки;
  • ква́рґель – сільський твердий солений сир;

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Можете еще попробовать здешнюю мизерию. И к ней душистый хлеб, который подают просто в бритванке.

  • мізерія – салат;
  • бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;

Вантух сильно не набивайте бараболькой, потому что вас еще ждут меции – которые минимум – сырник с конфитурой из драпаков.


Деликатесы во львовской ресторации / фото atlas

  • ва́нтух – живіт;
  • барабо́ля – картопля;
  • мециї – делікатеси;
  • конфіту́ра – желеподібне варення;
  • драпаки́ – ожина;

Только спрашивайте, не сделали ли их из зелепуг, потому что будете потом как дзя́мдзя.

  • зелепуги – недозрілі фрукти;
  • дзя́мдзя – той, хто поволі їсть;

А если вы уже наелись, в ресторане вам скучно и вы уже слышите фестины в соседней забегаловке – выделяйте еще время и место в желудке.

В следующей подборке идем смотреть, что во Львове предлагают местные кнайпы. Особенно в подземелье.