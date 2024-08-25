Здесь вам предложат самые вкусные галицкие пляцки, андруты и другие вкуснейшие макаги́ги. А если вы впервые слышите такие колоритные названия, то Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" вас с ними познакомит.

Читайте Идем на льоды и легумины: какие вкусные галицкие словечки вы услышите только во Львове

Какие легумины вы попробуете только во Львове

У четвертой подборке расскажем вам, какую выпечку стоит попробовать в городе Льва, почему здесь надо заказывать только сырник, а не "чизкейк" и в каком сосуде здесь пьют ароматный кофе.

лєгуміни – вкусности, деликатесы;

макаґі́ґи – сладости;

бомбони – конфеты;

чоколядні – шоколадные;

кнайпа – ресторанчик, забегаловка;

цукерня – кондитерськая;

Если вы уже накупили чоколядних бомбонов, но хотите попробовать другие душистые легумины и макагиги, искать их долго не придется. Только ступите пару шагов по старой брусчатке на площади Рынок – кнайпы и кондитерские тут как тут.

пляцок – сладкий пирог; корж; кондитерское изделие, который сочетает в себе коржи, кремы и начинки;

сладкий пирог; корж; кондитерское изделие, который сочетает в себе коржи, кремы и начинки; цвібак – бисквит;

мармуля́да – варенье;

штрудель – рулет из тонкого бездрожжевого вытяжного теста с яблочной или вишневой начинкой.

Ну а в кондитерских уже и галицкие пляцки – к выбору до цвета. Сразу заказывайте цвибак – можете даже с мармулядой – и штрудель. И, как хотите, прекрасный сырник. И не дай Бог "чизкейк": галицкие хозяйки вам этого не подарят.

К теме "Львов – мой коллега": какие высокомерные галицкие словечки вас очаруют

мармуро́к – кекс;

ґаляре́тка – желе;

андрути – вафли;

ґра́тіс – бесплатно;

філіжанка – чашка;

Можете еще заказать мармурок с галяреткой и андруты. Больше всего они сочетаются с чашечкой (укр.філіжанкой) ароматного львовского кофе. Его здесь подают прямо из копальни. Кофе, как очень повезет, вам принесут уже гратис.

И приятного апетита! Потому что где еще вы попробуете такую вкуснятину – только во Львове!