Здесь вам предложат самые вкусные галицкие пляцки, андруты и другие вкуснейшие макаги́ги. А если вы впервые слышите такие колоритные названия, то Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" вас с ними познакомит.
Читайте Идем на льоды и легумины: какие вкусные галицкие словечки вы услышите только во Львове
Какие легумины вы попробуете только во Львове
У четвертой подборке расскажем вам, какую выпечку стоит попробовать в городе Льва, почему здесь надо заказывать только сырник, а не "чизкейк" и в каком сосуде здесь пьют ароматный кофе.
- лєгуміни – вкусности, деликатесы;
- макаґі́ґи – сладости;
- бомбони – конфеты;
- чоколядні – шоколадные;
- кнайпа – ресторанчик, забегаловка;
- цукерня – кондитерськая;
Если вы уже накупили чоколядних бомбонов, но хотите попробовать другие душистые легумины и макагиги, искать их долго не придется. Только ступите пару шагов по старой брусчатке на площади Рынок – кнайпы и кондитерские тут как тут.
- пляцок – сладкий пирог; корж; кондитерское изделие, который сочетает в себе коржи, кремы и начинки;
- цвібак – бисквит;
- мармуля́да – варенье;
- штрудель – рулет из тонкого бездрожжевого вытяжного теста с яблочной или вишневой начинкой.
Ну а в кондитерских уже и галицкие пляцки – к выбору до цвета. Сразу заказывайте цвибак – можете даже с мармулядой – и штрудель. И, как хотите, прекрасный сырник. И не дай Бог "чизкейк": галицкие хозяйки вам этого не подарят.
К теме "Львов – мой коллега": какие высокомерные галицкие словечки вас очаруют
- мармуро́к – кекс;
- ґаляре́тка – желе;
- андрути – вафли;
- ґра́тіс – бесплатно;
- філіжанка – чашка;
Можете еще заказать мармурок с галяреткой и андруты. Больше всего они сочетаются с чашечкой (укр.філіжанкой) ароматного львовского кофе. Его здесь подают прямо из копальни. Кофе, как очень повезет, вам принесут уже гратис.
И приятного апетита! Потому что где еще вы попробуете такую вкуснятину – только во Львове!