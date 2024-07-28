И мы не только о кофе, но и о всяких легуминах и бомбонах. Если вы впервые слышите такие вкусные слова, то Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" раскроет вам весь их колорит.
К теме Всюду буди, гардиги и кнайпы: что вы увидите только во Львове
Какие вкусные галицкие слова вы услышите только во Львове
У третьем нашей подборке, как и обещали ранее, идем на шпацер на площадь Рынок. И не просто на шпацер – а есть прекрасные галицкие льоды, легумины и бомбоны. Потому что такие вкусные вы найдете только во Львове.
- вакації – канікули;
- льоди – морозиво;
- бомбо́ни – цукерки;
- лєгуміни – смаколики, делікатеси;
Так как сейчас имеем вОйну, то обычный шпацер порой может показаться вам авантюрой. Але йой... Не теряйте такую оказию. Ждем отбоя аларма и идем. "Файні льоди самі себе не з’їдят. І лєгуміни теж" (укр.)
- шпацер – прогулянка;
- файний – добрий;
- алярм – тривога;
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Ну а если уже увидели какие-то прекрасные чоколядни бомбоны и легумины в ближайшей витрине и накупили много, то не сжигайте все сразу – оставьте себе что-то до гербаты. Потому что вам еще льоды есть.
- га́мати – їсти;
- герба́та – чай;
- чоколядні – шоколадні;
И то вы еще не знаете, какие вкусные во Львове мармуляда и цвибак.