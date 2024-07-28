И мы не только о кофе, но и о всяких легуминах и бомбонах. Если вы впервые слышите такие вкусные слова, то Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" раскроет вам весь их колорит.

К теме Всюду буди, гардиги и кнайпы: что вы увидите только во Львове

Какие вкусные галицкие слова вы услышите только во Львове

У третьем нашей подборке, как и обещали ранее, идем на шпацер на площадь Рынок. И не просто на шпацер – а есть прекрасные галицкие льоды, легумины и бомбоны. Потому что такие вкусные вы найдете только во Львове.

вакації – канікули;

льоди – морозиво;

бомбо́ни – цукерки;

лєгуміни – смаколики, делікатеси;

Так как сейчас имеем вОйну, то обычный шпацер порой может показаться вам авантюрой. Але йой... Не теряйте такую оказию. Ждем отбоя аларма и идем. "Файні льоди самі себе не з’їдят. І лєгуміни теж" (укр.)

шпацер – прогулянка;

файний – добрий;

алярм – тривога;

Читайте "Львов – мой коллега": какие высокомерные галицкие словечки вас очаруют

Ну а если уже увидели какие-то прекрасные чоколядни бомбоны и легумины в ближайшей витрине и накупили много, то не сжигайте все сразу – оставьте себе что-то до гербаты. Потому что вам еще льоды есть.

га́мати – їсти;

герба́та – чай;

чоколядні – шоколадні;

И то вы еще не знаете, какие вкусные во Львове мармуляда и цвибак.

Поэтому в следующей подборке пойдем вместе искать самые вкусные и покупать новые цветные макаґі́ґи. Потому что где еще попробуете такую вкуснятину – только во Львове!