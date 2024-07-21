Итак Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает делиться с вами тонкостями львовского говора. В частности, отдельными колоритными словечками.

Читайте "Львов – мой коллега": какие высокомерные галицкие словечки вас очаруют

Что можно увидеть только во Львове

У второй подборке нашей новой языковой рубрики расскажем вам, что вы можете интересного увидеть в городе Льва. В частности, если уже приехали сюда на прогулку или планируете это сделать. Поэтому вйо к гваре.

Знакомство со Львовом надо начинать с площади Рынок, где небо "дзьоравить" городская ратуша. Туда и отправляйтесь сразу, как приедете на львовский "двірець".

дзьоравить – дирявить;

двірець – вокзал;

Не забывайте при этом свои вещи, потому что в городе и днем, и вечером ходят батяры. Можете увидеть и малых батяров. Только их не ругайте: они не прогуливают сегодня бУду – в городе "вакації".

батяр – шибеник, хуліган;

бу́да – школа;

вака́ції – канікули;

После дождя город может быть в баюрах. Если вы надеетесь попасть на какую-то прекрасную галицкую забаву под открытым небом, то помните: фестин на улицах Львова вы не увидите, потому что в стране война.

баюра – калюжа;

фестини – святкова забава;

Зато увидите много интересных гардиґ, генде́ликов и кнайп.

гардиґа – старий будинок;

генде́лик – ятка, забігайлівка;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

Но не подумайте, что Львов – это только кнайпы. Хотя они здесь довольно колоритные. Но это тема отдельной подборки.

Виднеются на фоне старинной архитектуры и золотые копулы.

копула – церковна баня (купол);

знимка – фотографія;

Поэтому становитесь быстренько "до знимки". Потому что в следующей нашей подборке мы с вами пойдем на "шпацер" есть "льоди" и "лєгуміни".