Итак Образование 24 в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает делиться с вами тонкостями львовского говора. В частности, отдельными колоритными словечками.
Читайте "Львов – мой коллега": какие высокомерные галицкие словечки вас очаруют
Что можно увидеть только во Львове
У второй подборке нашей новой языковой рубрики расскажем вам, что вы можете интересного увидеть в городе Льва. В частности, если уже приехали сюда на прогулку или планируете это сделать. Поэтому вйо к гваре.
Знакомство со Львовом надо начинать с площади Рынок, где небо "дзьоравить" городская ратуша. Туда и отправляйтесь сразу, как приедете на львовский "двірець".
- дзьоравить – дирявить;
- двірець – вокзал;
Не забывайте при этом свои вещи, потому что в городе и днем, и вечером ходят батяры. Можете увидеть и малых батяров. Только их не ругайте: они не прогуливают сегодня бУду – в городе "вакації".
- батяр – шибеник, хуліган;
- бу́да – школа;
- вака́ції – канікули;
После дождя город может быть в баюрах. Если вы надеетесь попасть на какую-то прекрасную галицкую забаву под открытым небом, то помните: фестин на улицах Львова вы не увидите, потому что в стране война.
- баюра – калюжа;
- фестини – святкова забава;
Зато увидите много интересных гардиґ, генде́ликов и кнайп.
- гардиґа – старий будинок;
- генде́лик – ятка, забігайлівка;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
Но не подумайте, что Львов – это только кнайпы. Хотя они здесь довольно колоритные. Но это тема отдельной подборки.
Виднеются на фоне старинной архитектуры и золотые копулы.
- копула – церковна баня (купол);
- знимка – фотографія;