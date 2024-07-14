Он всегда поражает туристов, которые приехали полюбоваться традициями и архитектурой города Льва. Поэтому во время расцвета украинского языка Образование 24 вводит новую рубрику "Скажи мне по-галицки" и поможет вам обогатиться языково и впоследствии самим очаровывать других остроумными и благозвучными словами с колоритной львовской гвары.

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Язык и его богатство – как никогда актуально

Во время полномасштабной войны с Россией украинцы, как никогда, должны изучать, любить, помнить, приумножать и популяризировать свое. В частности, язык, историю, традиции, культуру и тому подобное. Чтобы продемонстрировать миру свою тысячелетнюю уникальность и историческое богатство.

В частности, языковое богатство. Ведь украинский язык, который формировали веками, имеет чем удивлять. И не только литературный его вариант, но и диалектный, говорочный. Последний вообще поражает колоритом и влюбляет. Главное начать с ним знакомство. И столетние мифы советско-российской пропаганды о "наречии" русского разбить для себя и других наконец в щепки фактами и деталями.

Наречие против суржика

"Почему же говор уникален, и его стоит учить и популяризировать, а суржик – нет, потому что это "языковой мусор"?" – спросят "знатоки" языков и последователи "советской" истории. А потому, что диалекты и наречия формировались естественным образом, не насильственным и не навязчивым "сверху", а в результате взаимодействия говорящих, которые десятилетиями формировали колоритный балак или общались на разных языках на одной территории.

Вот и львовская гвара (говорок, балак) – это совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов. Он десятилетиями формировался на территории современного Львова и до сих пор распространен среди его жителей.



Какие гордые галицкие словечки вас поразят и влюбят / Photo-lviv.in.ua

А суржик возник в основном искусственно, как следствие насильственного сближения украинского и русского языков, постоянного навязывания русского как господствующего языка на территории Украины недругами с Востока.

Не без насильственной "помощи" "советской власти", которая в то время, когда гвара могла развиваться естественным путем, демонстрируя традиции его говорящих, применила репрессивные методы в отношении украинского языка, который хотела уничтожить. При этом запрещала немало аутентичных украинских древних и интересных слов, заменив их русскими (в частности, в 30-хх годах ХХ века). И все для того, чтобы уничтожить наш язык, его аутентичность и потом рассказывать пропагандистские "сказки" об "адин нарот" и "нарєчіє" русского. Но дзуськи!

Львов – как коллега

Первую подборку мы сформировали на основе колоритной песни "Скрябина" "То є Львів". Уверены, вы уже ее слышали, однако сейчас предлагаем вам прослушать ее еще раз и заострить слух именно на таких интересных и колоритных галицких словечках в этой композиции.

Колєґа – друг, товариш;

Криївка - підземне сховище;

Маринарка – піджак;

Вуйко – дядько;

Ґоноровий – гордий;

Сподні – штани;

То є – це є;

Кавалочок – шматочок;

Дзьоравить – дирявить.

Композиция "Скрябина" о Львове с галицкими словечками: видео

Заметим при случае, что в песне Кузьмы вы можете найти и сленговые слова, другие интересные диалектизмы и даже отдельные суржиковые слова. Последние он подает с ироническим оттенком.

Поэтому если уж, как пел Кузьма "Неаполь и Ліворно по-галицьки говорять", то и нам с вами не стыдно уметь и говорить диалектом и "заговариваться" говорами.