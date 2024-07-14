Він завжди вражає туристів, які приїхали помилуватися традиціями та архітектурою міста Лева. Тож у час розквіту української мови Освіта 24 запроваджує нову рубрику "Скажи мені по-галицьки" та допоможе вам збагатитись мовно і згодом самим зачаровувати інших дотепними й милозвучними словами з колоритної львівської ґвари.

До теми То є Львів ґоноровий: які файні галицькі слівця вас вразять та закохають

Мова та її багатство – як ніколи на часі

У час повномасштабної війни з Росією українці, як ніколи, мають вивчати, любити, пам'ятати, примножувати й популяризувати своє. Зокрема, мову історію, традиції, культуру тощо. Аби продемонструвати світові свою тисячолітню унікальність та історичне багатство.

Зокрема, мовне багатство. Адже українська мова, яку формували століттями, має чим дивувати. І не лише літературний її варіант, а й діалектний, говірковий. Останній взагалі вражає колоритом і закохує. Головне почати з ним знайомство. І столітні міфи радянсько-російської пропаганди про "нарєчіє" російської розбити для себе й інших нарешті на друзки фактами і деталями.

Говірка проти суржику

"Чому ж говірка унікальна, і її варто вчити й популяризувати, а суржик – ні, бо це "мовне сміття"?" – запитають "знавці" мов та послідовники "совєцької" історії. А тому, що діалекти та говірки формувалися природним чином, не насильницьким і не нав'язливим "зверху", а внаслідок взаємодії мовців, які десятиліттями формували колоритний балак чи спілкувалися різними мовами на одній території.

От і львівська ґвара (говірка, балак) – це сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів. Вона десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед його мешканців.



Які гонорові галицькі слівця вас вразять і закохають / Photo-lviv.in.ua

Суржик натомість виник здебільшого штучно, як наслідок насильницького зближення української та російської мов, постійного нав'язування російської як панівної мови на території України недругами зі Сходу.

Не без насильницької "допомоги" "совєцької власті", яка у той час, коли ґвара могла розвиватись природним шляхом, демонструючи традиції її мовців, застосувала репресивні методи щодо української мови, яку хотіла знищити. При цьому забороняла чимало автентичних українських давніх і цікавих слів, замінивши їх російськими (зокрема, у 30-хх роках ХХ століття). І усе для того, аби знищити нашу мову, її автентичність і потім розказувати пропагандистські "казки" про "адін нарот" та "нарєчіє" російської. Але дзуськи!

Львів – як колєґа

Першу добірку ми сформували на основі колоритної пісні "Скрябіна" "То є Львів". Впевнені, ви вже її чули, однак зараз пропонуємо вам прослухати її ще раз і загострити слух саме на таких цікавих й колоритних галицьких слівцях у цій композиції.

Колєґа – друг, товариш;

Криївка - підземне сховище;

Маринарка – піджак;

Вуйко – дядько;

Ґоноровий – гордий;

Сподні – штани;

То є – це є;

Кавалочок – шматочок;

Дзьоравить – дирявить.

Композиція "Скрябіна" про Львів з галицькими слівцями: відео

Зауважимо при нагоді, що у пісні Кузьми ви можете знайти й сленгові слова, інші цікаві діалектизми і навіть окремі суржикові слова. Останні він подає з іронічним відтінком.

Тож якщо вже, як співав Кузьма "Неаполь і Ліворно по-галицьки говорять", то й нам із вами не встид вміти й балакати діалектом і "заговорюватись" говорами.