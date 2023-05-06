Сьогодні не лише галичани, але й чимало туристів знають: Львів – це не лише красива архітектура, смачна кава, а й колоритна місцева говірка. І з нагоди уродин міста Лева 24 Канал познайомить вас із деякими ладними галицькими словечками.
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Які галицькі слівця припадуть вам до душі
Так, як нині маємо День міста, то, як порядні галичани, взувайте ладні мешти, одівайте маринарку і шпацируйте на площу Ринок – випити філіжанку каву.
Навіть якщо зимно – не будьте дуже ґонорові. Все одно йдіть. Така оферта, коли на вулицях міста можна зустріти самого короля, буває тільки раз в рік.
Король і королева на День міста у Львові / фото ЛМР
Але за тою філіжанкою не забувайте, що в країні – вОйна. Як буде алярм, то тікайте в криївку.
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І ше одне: як йдете на здибанку до львівської кнайпи з якоюсь файною кобітою, майте на увазі: центром Львова ходять батяри. Можуть навіть їздити на роверах. То дивіться пильно, щоби вас не спіткав якийсь прикрий трафунок.
Батяри на роверах / dyvys.info
Тільки я вас прошу: не кажіть, що ото всьо – якась бздура. Як ні – то файно є – ви готові запам'ятовувати ці слова.
Якщо ж ви не знаєте, що вони означають, пропонуємо вам невелику святкову добірку.
- алярм – тривога;
- криївка – підземне сховище;
- мешти – туфлі;
- філіжанка – чашка;
- маринарка – піджак;
- кобіта – жінка;
- батяр – хуліган;
- ґоноровий – гордий;
- оферта – пропозиція;
- зимно – холодно;
- ладний – гарний;
- файно – добре;
- трафунок – випадок;
- здибанка – зустріч;
- ровер – велосипед;
- кнайпа – ресторанчик;
- шпацирувати – прогулюватись;
- война – війна;
- бздура – дурниця.
А поки гарна погода – йдіть на шпацер і запам'ятовуйте ці файні слова. Можете навіть підслухати деякі у "Скрябіна" у композиції про Львів.