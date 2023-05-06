Сьогодні не лише галичани, але й чимало туристів знають: Львів – це не лише красива архітектура, смачна кава, а й колоритна місцева говірка. І з нагоди уродин міста Лева 24 Канал познайомить вас із деякими ладними галицькими словечками.

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Які галицькі слівця припадуть вам до душі

Так, як нині маємо День міста, то, як порядні галичани, взувайте ладні мешти, одівайте маринарку і шпацируйте на площу Ринок – випити філіжанку каву.

Навіть якщо зимно – не будьте дуже ґонорові. Все одно йдіть. Така оферта, коли на вулицях міста можна зустріти самого короля, буває тільки раз в рік.


Король і королева на День міста у Львові / фото ЛМР

Але за тою філіжанкою не забувайте, що в країні – вОйна. Як буде алярм, то тікайте в криївку.

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І ше одне: як йдете на здибанку до львівської кнайпи з якоюсь файною кобітою, майте на увазі: центром Львова ходять батяри. Можуть навіть їздити на роверах. То дивіться пильно, щоби вас не спіткав якийсь прикрий трафунок.


Батяри на роверах / dyvys.info

Тільки я вас прошу: не кажіть, що ото всьо – якась бздура. Як ні – то файно є – ви готові запам'ятовувати ці слова.

Якщо ж ви не знаєте, що вони означають, пропонуємо вам невелику святкову добірку.

  • алярм – тривога;
  • криївка – підземне сховище;
  • мешти – туфлі;
  • філіжанка – чашка;
  • маринарка – піджак;
  • кобіта – жінка;
  • батяр – хуліган;
  • ґоноровий – гордий;
  • оферта – пропозиція;
  • зимно – холодно;
  • ладний – гарний;
  • файно – добре;
  • трафунок – випадок;
  • здибанка – зустріч;
  • ровер – велосипед;
  • кнайпа – ресторанчик;
  • шпацирувати – прогулюватись;
  • война – війна;
  • бздура – дурниця.

А поки гарна погода – йдіть на шпацер і запам'ятовуйте ці файні слова. Можете навіть підслухати деякі у "Скрябіна" у композиції про Львів.