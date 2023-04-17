І як напередодні Пасхи, так і на свята, варто у своєму мовленні віддавати перевагу рідним словам. Які запозичення замінити українськими словами, підкаже 24 Канал.
Читайте Не святіть кулічі: як правильно говорити українською про Великдень
Як замінити іншомовні слова українськими
У тринадцятій добірці – під час Великодніх свят і не тільки – пропонуємо вам запам'ятати святкові українські слова і замінити ними популярні запозичення.
- локальний;
- меню;
Напередодні Великодня кожна українська господиня має власне меню – стравопис. І відповідно до нього готує локальні – місцеві – страви.
- неординарний;
- рекомендувати;
- рецепт;
А на Галичині вас ще й святковою випічкою – пляцками – почастують. Ба більше: навіть поділяться неординарними – незвичайними – рецептами – приписами – чизкейків – сирників. Тому дуже рекомендуємо – радимо – не нехтувати можливістю скуштувати цю смакоту.
Український сирник проти закордонного чизкейка / колаж 24 Каналу
- унікальний;
- фортуна;
- унітарний;
До теми Як правильно вітатися українською у світле свято Великодня
Що цікаво: писанки у кошиках українців на Великодні свята можна зустріти унікальні – неповторні. А у їхніх візерунках зашифровані різні коди та свій – унітарний – неподільний – світ символів. Зокрема, фортуни – удачі, успіху.
- превентивний;
Проте під час освячення паски та писанок, вітання один одного зі святом Великодня та куштування пасхальних страв пам'ятайте і про превентивні – запобіжні – заходи безпеки через війну.