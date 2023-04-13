У цей день варто дбати не лише про чистоту помислів, але й мовлення. Як правильно вітатися у це світле свято, розкаже 24 Каналу.

Важливо Не святіть кулічі: як правильно говорити українською про Великдень

Як правильно вітатися українською на Великдень

У період як різдвяних, так і великодніх свят більшість українців, принаймні на заході України, переходить на християнські вітання. Але, що цікаво, наші земляки іноді плутають вітання у час цих празників.

Тож, аби не потрапити у незручну мовну ситуацію, пам'ятайте:

на Різдво треба вітатися "Христос народився! – Славімо Його!";

на Великдень – "Христос воскрес! Воістину воскрес!".

Ніхто, звичайно, не забороняє вам на свята вітатися і "Слава Ісусу Христу!". Все ж пам'ятайте, що це християнське вітання змінюється двічі на рік – саме на різдвяні та великодні свята.

Тож на Пасху вітайтеся "Христос воскрес" і відповідайте на таке вітання "Воістину воскрес". Зрідка на Великдень ще можна почути церковнослов'янську форму вітання – "Христос воскрєсє".

До слова, вперше великоднє привітання звучить саме на Великдень, на початку пасхальної ранньої. Далі священники вітають один одного і опісля звертаються з вітанням до парафіян, кажучи: "Христос Воскрес!".

Так, до слова, українці мали б вітатися протягом сорока днів після Воскресіння Христового.

Тож правильно вітайтесь у таке велике свято. Мирного вам Великодня, дорогі українці! Христос воскрес! Воістину воскрес!