В этот день стоит заботиться не только о чистоте помыслов, но и речи. Как правильно здороваться в этот светлый праздник, расскажет 24 Канал.

Важно Не святите куличи: как правильно говорить по-украински о Пасхе

Как правильно здороваться на украинском на Пасху

В период как рождественских, так и пасхальных праздников большинство украинцев, по крайней мере, на западе Украины переходят на христианские поздравления. Но, что интересно, наши земляки иногда путают поздравления во время этих праздников.

Чтобы не попасть в неудобную языковую ситуацию, помните:

на Рождество нужно здороваться "Христос народився! – Славімо Його!";

на Пасху – "Христос воскрес! Воістину воскрес!".

Никто, конечно, не запрещает вам на праздники здороваться и "Слава Ісусу Христу!". Все же помните, что это христианское поздравление меняется дважды в год – именно на рождественские и пасхальные праздники.

Поэтому на Пасху приветствуйтесь "Христос воскрес" и отвечайте на такое приветствие "Воістину воскрес" (укр.). Изредка на Пасху можно услышать церковнославянскую форму приветствия – "Христос воскрєсє".

К слову, впервые пасхальное приветствие звучит именно в Пасху, в начале пасхальной ранней. Далее священники приветствуют друг друга и затем обращаются с приветствием к прихожанам, говоря: "Христос Воскрес!".

Так, к слову, украинцы должны приветствоваться в течение сорока дней после Воскресения Христового.

Так что правильно здоровайтесь в такой большой праздник. Мирной вам Пасхи, дорогие украинцы! Христос воскрес! Воистину воскрес!