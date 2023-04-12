Однако даже говоря о столь великом празднике – Пасхе, – украинцы употребляют суржиковые слова. Как не повторять чужие ошибки, расскажет 24 Канал.

Читайте "Скоро уже будет Паска": как правильно говорить по-украински о Вербном воскресенье

Как правильно говорить по-украински

Пасху считают одним из самых важных праздников в году. В Украине начали праздновать Воскресение Христово еще в конце первого тысячелетия – с тех пор, как ввели христианство. Праздник означал победу жизни над смертью. Ежегодно дата Пасхи выпадает на другой день.

Поэтому по случаю светлого праздника в двадцать третей подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о Пасхе.

Что мы празднуем

Пасха – Паска – Великдень – Воскресіння Христове;

В большинстве словарей украинского языка за Воскресением Христовым закреплено название "Великдень", то есть "Великий день". "Воскресение Христово" – более церковный вариант; это название также используются в торжественном стиле и в художественных произведениях.

Языковед Александр Авраменко указывает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко нет слова "ПасХа" для обозначения Пасхи. Тот же Авраменко говорит, что "Пасха" означает "Пейсах", "Песах" – а это иудейский праздник. Но, как отмечает литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский, в других словарях слово "Пасха" есть. Что важно, прописано слово "Пасха" на обозначение "Великодня" (укр.) и в Академическом толковом словаре украинского языка.

К слову, в отдельных регионах Украины Пасху еще называют "Паскою". Распространен этот вариант в разговорной речи. Все же "паскою" украинцы привыкли называть пасхальный хлеб. Поэтому для определения праздника лучше употреблять вышеупомянутые названия.



Украинцы празднуют Пасху / фото Pinterest

Происхождение и значение "Великодня"

Понятие "Пасха" имеет глубокие дохристианские корни, говорят языковеды. На территории Украины Пасха, или "Великдень" (укр.) хранит элементы дохристианских верований, в частности пасхальные яйца (писанки) – символ жизни, весны, солнца, – которые в христианстве являются символом искупления греха человека.

В культуре еврейского народа название праздника Пасхи происходит от "песах", этимология которого – из глагола "пасах". Оно означает "исполнение ритуального танца вокруг жертвы, приносимой Богу".

В Ветхом Завете есть сведения об иудейской Пасхе, подчеркивается ее историко-мессианское значение. Христианство воспринимает Пасху – как Воскресение Христово, придав ему новое содержание: адаптировав к центральной фигуре своего вероучения – Иисуса Христа.

Христианская Пасха символизирует утверждение победы добра над злом, жизнь над смертью, вечных ценностей над временными, переходными, бренными.

Так что если вы Пасху назовете "Паской", роковой ошибки не совершите – этот праздник имеет несколько названий. Только суржиком не грешите.

празнік – свято – празник;

​Также ни в коем случае не называйте "свято" "празнІком". Можете разве что "празнИком" (укр.).

Что мы освящаем

куліч – паска;

Будьте очень внимательны и при выборе названия для праздничного хлеба. Мы уже упоминали, что украинцы пекут "паску" – и ни в коем случае не "куліч". Последнего вообще нет в украинском языке. В свою очередь это слово активно распространено в русском языке.



Украинская паска и пасхальные яйца / рik.net.ua

яїчко, яєчко – писанка, крашанка;

Также не забывайте, что разрисованные по случаю праздника куриные яйца называем "крашанками" и "писанками", а не "яїчками" и "яєчками" (укр). Чтобы не возникло конфуза во время разговора, помните: "яєчки" – это мужские половые железы.

корзина – кошик;

колбаска – колбаса – ковбаса;

творог – сир;

уксус – оцет;

​Когда в церковь пойдете с праздничной "корзиною", то помните, что идете с "кошиком" (укр.). Также несете святить "ковбасу", а не "колбасу", "сир", а не "творог" и кое-где "оцет", а не "уксус".

хлопоти – турботи;

на вкус – на смак;

четверг – четвер;

При этом имеете праздничные приятные "турботи", а не "хлопоти", потому что проверяли, хороша ли ваша "паска" "на смак", а не "на вкус". И Чистым является "четвер", а не "четверг" (укр.).

К теме "Рекомендуем локальное меню": какие праздничные заимствования легко заменить украинскими словами

Не забывайте также правильно подчеркивать "праздничные" слова;

ВелИкодня, а не ВеликОдня;

крашанкАми, писанкАми;

а слово "свято" во множестве – свЯта и святА.

Помните и то, что сейчас – "Страсний тиждень". "Пристрасним" может быть поцелуй.

В подборке "Скоро уже будет Паска": как правильно говорить по-украински о Вербном воскресенье" обещали вам рассказать и о невинных ошибках маленького Матвейка из популярного видео "Скоро вже буде Паска.

заказуйте м'яска і сердельки;

Помните, что на Пасху можно "замовляти" "сардельки" и "м'яско". "Заказувати" означает "запрещать". Также имейте в виду, что слово "м'ясо" или его форма "м'яско" во множестве не употребляется.

Поэтому правильно на украинском говорите о Пасхе. Спокойной вам Пасхи – в кругу семьи или собратьев. И чтобы Воскресение Христово в 2024 году мы праздновали уже в мирной Украине!