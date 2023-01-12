Однако украинцы могут использовать удельные слова, ничем не уступающие популярному заимствованию. Так, 24 Канал поможет найти вам украинские аналоги иностранных слов.
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Как красиво на украинском говорить о блюдах и праздниках
Пока вы в ожидании следующего рождественского праздника, в третьей подборке подскажем вам, какие заимствованные слова можно легко заменить удельно украинскими. И предложим вам ничем не худшие соответствия.
визит;
локальный;
ритуал;
Если вы собираетесь с визитом на второй праздник в другой регион Украины, не забудьте поинтересоваться локальными праздничными ритуалами.
Но при этом помните, что так же можете планировать "посещение"и интересоваться"местными обрядами".
меню;
специи,
чизкейк;
Если вы уже посетили гостиную, можете также узнать, что включает в этом регионе рождественское меню. В частности, какие специи добавляют в блюда и готовят ли на праздники чизкейк.
Однако все же лучше, если вы поинтересуетесь "пищеводом", "приправами" и "сырником ", советует 24 Канал.
Украинский сырник против американского чизкейка / коллаж 24 Канала
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симптом;
медикаменты;
При этом советуем вам не пробовать все блюда сразу, чтобы потом не было симптомов отравления и вам не пришлось употреблять медикаменты. И даже в таком случае помните, что болезнь может иметь "проявление", поэтому придется принимать"лекарство".
фотография;
рекомендовать;
Если регион, в который вы посетили праздники, колоритный, рекомендуем также сделать разнообразные фотографии обрядов и блюд. А еще лучше – " советуем "сделать яркие" фотографии ".