Однако в нашем языке есть немало интересных и необычных слов. 24 Канал со ссылкой на видео журналиста Рами Аль Шаера в тиктоке расскажет, как на украинском назвать "капюшон".

Как сказать "капюшон" на украинском?

Популяризатор украинского языка отметил, что часть верхней одежды для защиты головы в непогоду можно называть "капюшон". Но это слово – французского происхождения.

У Словаре украинского языка, кстати, подают такие синонимы как "відлога" и "каптур".

Примеры из украинской литературы:

"Надінь ти, Петре, свій жупан, А на жупан з відлогою свитину";

Юрась.. натяг на голову відлогу плаща-дощовика й пірнув у темряву";

"Дядько Яким був у довгому чорному кобеняку з каптуром, нап'ятим на голову";

"Бувайте здоровенькі, бо мені ще на станцію треба", – промимрив він, напаяв на голову каптура й пішов".

Шаер отмечает, что "каптур" – слово тюркского происхождения, а вот "відлога" – очень благозвучное украинское.

Популяризатор нашего языка также предлагает запомнить такие исконные соответствия к "капюшона" из самых интересных:

зату́ла;

ко́ба;

ко́бка.

Эти слова, что интересно, являются диалектизмами.

Как колоритно назвать капюшон на украинском: видео

