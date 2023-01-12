Однак українці можуть використовувати питомі слова, які нічим не поступаються популярним запозиченням. Так, 24 Канал допоможе знайти вам українські відповідники іншомовних слів.
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Як красиво українською говорити про страви і свята
Поки ви в очікуванні наступного різдвяного празника, у третій добірці підкажемо вам, які запозичені слова можна легко замінити питомо українськими. І запропонуємо вам нічим не гірші відповідники.
візит;
локальний;
ритуал;
Якщо ви збираєтесь з візитом в гості на другий празник в інший регіон України, не забудьте поцікавитись локальними святковими ритуалами.
Але при цьому пам'ятайте, що так само можете планувати "відвідини" і цікавитись "місцевими обрядами".
меню;
спеції,
чизкейк;
Якщо ви вже завітали на гостини, можете також дізнатися, що включає у цьому регіоні різдвяне меню. Зокрема, які спеції додають до страв та чи готують на свята додатково чизкейк.
Однак все ж краще, якщо ви поцікавитесь "стравописом", "приправами" та "сирником", радить 24 Канал.
Український сирник проти американського чизкейка / колаж 24 Каналу
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симптом;
медикаменти;
При цьому радимо вам не куштувати всі страви відразу, аби потім не було симптомів отруєння і вам не довелось вживати медикаменти. І навіть у такому разі пам'ятайте, що хвороба може мати "вияв" чи "прояв", тож доведеться приймати "ліки".
фотографія;
рекомендувати;
Якщо регіон, у який ви завітали на свята, є колоритним, рекомендуємо також зробити різноманітні фотографії обрядів та страв. А ще краще – "радимо" зробити яскраві "світлини".