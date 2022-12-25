Спробуймо згадати, як ми говорили раніше. Ці слова іноді є такими ж влучними і короткими. Відтак 24 канал допоможе знайти вам українські відповідники – і в жодному разі не "еквіваленти".

Читайте Будьте чемними: як правильно говорити українською про свято Миколая і подарунки

Як красиво українською говорити про свята

Є багато іншомовних слів, які можна легко замінити українськими відповідниками. І це варто робити.

У другій добірці ми підкажемо вам, про які іншомовні слова краще забути, говорячи про різдвяно-новорічні свята. Натомість запропонуємо красиві українські відповідники, про які не варто забувати.

лук ;

прайс-лист;

шопінг;

Тож розповідаємо вам, які українські відповідники дібрати, поки ви обговорюєте луки на свята, йдете на шопінг та розглядаєте прайс-листи. Але спочатку пам'ятайте: обговорюєте ви "образи" на свята, йдете "за покупками" та розглядаєте "цінники".

ілюмінація;

меседж;

кавер;

І навіть коли ваша оселя вже прикрашена до різдяно-новорічних свят, на ялинці мерехтить синьо-жовта ілюмінація, а ваш улюблений кавер перериває новорічний меседж президента, також вживайте лише українські слова. І кажіть, що мерехтить "освітлення", а "переробку музичної композиції" перериває новорічне "звернення" чи "повідомлення" президента.

пранк;

квест;

інфлюенсер;

До теми Примовляйте без суржика: як правильно говорити українською про вечорниці на Андрія та ворожіння

І навіть тоді, коли влаштовуєте друзям пранк, квест чи слухаєте улюбленого інфлюенсера, краще скажіть, що організовуєте "розіграш", "пошукову гру" і слухаєте "впливову людину".

лайфхак;

хайп;

скіл;

челендж;

Тож ловіть ці лайфхаки, влаштовуйте челендж з друзями, аби набути нових скілів і не влаштовувати при цьому хайпу. І, звичайно, пам'ятайте: ловите ви "поради", влаштовуєте "змагання" чи кидаєте друзям "виклик". І усе задля того, аби набути нових "навичок" чи "умінь" без "галасу"-"шуму".

Відтак беріть ці слова на озброєння – і веселих вам свят!