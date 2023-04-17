И как накануне Пасхи, так и на праздники, следует в своей речи отдавать предпочтение родным словам. Какие заимствования заменить украинскими словами, подскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова украинскими

В тринадцатой подборке – во время Пасхальных праздников и не только – предлагаем вам запомнить праздничные украинские слова и заменить ими популярные заимствования.

локальний;

меню;

Накануне Пасхи у каждой украинской хозяйки есть собственное меню – "стравопис" (укр.). И в соответствии с ним готовит локальные – місцеві – блюда.

неординарний;

рекомендувати;

рецепт;

А на Галичине вас еще и праздничной выпечкой – пляцками – угостят. Более того: даже поделятся неординарными – незвичайними – рецептами – приписами – чизкейков – сирників. Поэтому очень рекомендуем – радимо – не пренебрегать возможностью отведать эту вкусность.

Что любопытно! Хотя украинская Википедия утверждает, что сырник и есть чизкейк, настоящая галицкая хозяйка знает, что это не так. Так что на праздники всегда жжет только сырник.



Украинский сырник против заграничного чизкейка / коллаж 24 Канала

унікальний;

фортуна;

унітарний;

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Что интересно: писанки в корзинах украинцев на Пасху можно встретить уникальные – неповторні. А в их узорах зашифрованы разные коды и свой – унитарный – неподільний – мир символов. В частности, фортуны – удачі, успіху.

превентивний;

Однако во время освящения пасхи и писанок, поздравления друг друга с праздником Пасхи и вкушения пасхальных блюд помните и о превентивных – заробіжних – мерах безопасности из-за войны.

Все же пусть эта Пасха будет спокойной. Верим в скорейшую победу Украины! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!