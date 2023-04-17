И как накануне Пасхи, так и на праздники, следует в своей речи отдавать предпочтение родным словам. Какие заимствования заменить украинскими словами, подскажет 24 Канал.
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Как заменить иноязычные слова украинскими
В тринадцатой подборке – во время Пасхальных праздников и не только – предлагаем вам запомнить праздничные украинские слова и заменить ими популярные заимствования.
- локальний;
- меню;
Накануне Пасхи у каждой украинской хозяйки есть собственное меню – "стравопис" (укр.). И в соответствии с ним готовит локальные – місцеві – блюда.
- неординарний;
- рекомендувати;
- рецепт;
А на Галичине вас еще и праздничной выпечкой – пляцками – угостят. Более того: даже поделятся неординарными – незвичайними – рецептами – приписами – чизкейков – сирників. Поэтому очень рекомендуем – радимо – не пренебрегать возможностью отведать эту вкусность.
Украинский сырник против заграничного чизкейка / коллаж 24 Канала
- унікальний;
- фортуна;
- унітарний;
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Что интересно: писанки в корзинах украинцев на Пасху можно встретить уникальные – неповторні. А в их узорах зашифрованы разные коды и свой – унитарный – неподільний – мир символов. В частности, фортуны – удачі, успіху.
- превентивний;
Однако во время освящения пасхи и писанок, поздравления друг друга с праздником Пасхи и вкушения пасхальных блюд помните и о превентивных – заробіжних – мерах безопасности из-за войны.