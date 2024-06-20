К слову, недавно в столице уменьшили количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отключаются от сети во время действия графиков. Поэтому к группам отключений добавились новые пользователи.

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График отключений света в Киеве

Нынешний график в Киеве имеет промежутки 2 – 4 – 3 часа. Это означает, что два часа свет есть, на следующие четыре часа электроэнергию выключают, а в течение следующих трех часов возможно дополнительное отключение света.

Как узнать, когда у вас выключат свет Узнать график отключений в Киеве можно Узнать график отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК . Вам необходимо лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

Как читать график:

белые клеточки – свет есть;

темно-серые клеточки – света нет;

светло-серые клеточки – отключение света возможно.

В ДТЭК также призывают киевлян не включать сразу все приборы после того, как дома появляется свет, особенно мощные.

Резкая нагрузка на сети может вызвать аварии. Когда свет выключается, приборы нужно извлечь из розеток. Это не очень интересное занятие, но нужное. Мы живем в трудные времена – нужно адаптироваться,

– отмечают в ДТЭК.

Как будут выключать свет в Киеве 20 июня

Сегодня графики отключений в столице действуют с 3:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Также стоит заметить, что во время утренней атаки 20 июня россияне повредили высоковольтные электросети Броварского района.

Уже в 5 утра энергетики смогли подключить около 5 250 домов по резервным источникам питания.

Сейчас специалисты продолжают ликвидацию последствий обстрела. В ДТЭК рассказали, что энергетики делают все возможное, чтобы до конца дня вернуть свет всем семьям Киевщины.