Тут вам запропонують найсмачніші галицькі пляцки, андрути й інші пресмачні макаґі́ґи. А якщо ви вперше чуєте такі колоритні назви, то Освіта 24 у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" вас із ними познайомить.
Читайте Йдем на льоди та лєгуміни: які смачні галицькі слівця ви почуєте тілько ві Львові
Які лєґуміни ви скуштуєте тільку ві Львові
У четвертій добірці розкажемо вам, яку випічку варто скуштувати у місті Лева, чому тут треба замовляти тільки сирник, а не "чізкейк" і у якій посудині тут п'ють запашну каву.
- лєгуміни – смаколики, делікатеси;
- макаґі́ґи – солодощі;
- бомбо́ни – цукерки;
- чоколядні – шоколадні;
- кнайпа – ресторанчик, забігайлівка;
- цукерня – кондитерська;
Якщо ви вже накупили чоколядних бомбонів, але хочете скуштувати інші запашні лєгуміни і макаґі́ґи, шукати їх довго не доведеться. Тільки ступите пару кроків по старій бруківці на площі Ринок – кнайпи і цукерні тут як тут.
- пляцок – солодкий пиріг; корж; кондитерський виріб, який поєднує в собі коржі, креми та начинки;
- цвібак – бісквіт;
- мармуля́да – варення;
- штрудель – рулет з тонкого бездріжджового витяжного тіста з яблучною або вишневою начинкою.
Ну а в цукернях вже і галицькі пляцки – до вибору до кольору. Відразу замовляйте цвібак – можете навіть з мармулядою – і штрудель. І, як бажаєте, файний сирник. І не дай Боже "чізкейк": галицькі господині вам того не подарують.
До теми "Львів – мій колєґа": які гонорові галицькі слівця вас зачарують
- мармуро́к – кекс;
- ґаляре́тка – желе;
- андрути – вафлі;
- ґра́тіс – безкоштовно;
- філіжанка – чашка;
Можете ще замовити мармурок з ґаляреткою і андрути. Найбільше вони смакують з філіжанкою запашної львівської кави. Її тут подають просто з копальні. Каву, як дуже пощастить, вам принесуть вже ґратіс.
І смачного! Бо де ще ви скуштуєте таку смакоту – тільку ві Львові!