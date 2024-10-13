А львівські ресторації, повірте, вміють дивувати: тут ви знайдете страви на різний смак і гаманець. А Освіта 24 у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкаже, як не прогадати.

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Які страви "зачаїлися" у львівській ресторації

Так як вендли́ни, хабліну і зупу ми вже продегустували, у сьомій добірці йдемо дегустувати бульбу в кібелику, клю́ски і мізерію в іншу файну ресторацію.

Бульба – картопля;

потра́ва – страва;

кібелик – глечик;

Так, як ви завітали до іншої ресторації, замовляйте вже не філіжанку кави, а міцної гербати. Ну і, звісно, до неї шось погамати.

герба́та – чай;

га́мати – їсти;

Якщо м’ясо вам вже не пахне, то дегустуйте бульбу в кібелику і клю́ски. Ну і до них натуральний ква́рґель.



Страви у львівській ресторації / "Бойківська гостина"

клю́ски – варене тісто, галушки;

ква́рґель – сільський твердий солений сир;

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Можете ще скуштувати тутешню мізерію. І до неї запашний хліб, який подають просто у бритванці.

мізерія – салат;

бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;

Вантух сильно не набивайте бараболькою, бо на вас ще чекають мециї – які мінімум – сирник з конфітурою з драпаків.



Делікатеси у львівській ресторації / фото atlas

ва́нтух – живіт;

барабо́ля – картопля;

мециї – делікатеси;

конфіту́ра – желеподібне варення;

драпаки́ – ожина;

Тільки питайте, чи їх не зробили з зелепуг, бо будете потім як дзя́мдзя.

зелепуги – недозрілі фрукти;

дзя́мдзя – той, хто поволі їсть;

А якщо ви вже надегустувалися, в ресторації вам нудно і ви вже чуєте фестини в сусідній забігайлівці – виділяйте ще час і місце у шлунку.

В наступній добірці йдем дивитися, що ві Львові пропонують місцеві кнайпи. Особливо в підземеллі.