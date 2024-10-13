А львівські ресторації, повірте, вміють дивувати: тут ви знайдете страви на різний смак і гаманець. А Освіта 24 у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкаже, як не прогадати.
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Які страви "зачаїлися" у львівській ресторації
Так як вендли́ни, хабліну і зупу ми вже продегустували, у сьомій добірці йдемо дегустувати бульбу в кібелику, клю́ски і мізерію в іншу файну ресторацію.
- Бульба – картопля;
- потра́ва – страва;
- кібелик – глечик;
Так, як ви завітали до іншої ресторації, замовляйте вже не філіжанку кави, а міцної гербати. Ну і, звісно, до неї шось погамати.
- герба́та – чай;
- га́мати – їсти;
Якщо м’ясо вам вже не пахне, то дегустуйте бульбу в кібелику і клю́ски. Ну і до них натуральний ква́рґель.
Страви у львівській ресторації / "Бойківська гостина"
- клю́ски – варене тісто, галушки;
- ква́рґель – сільський твердий солений сир;
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Можете ще скуштувати тутешню мізерію. І до неї запашний хліб, який подають просто у бритванці.
- мізерія – салат;
- бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;
Вантух сильно не набивайте бараболькою, бо на вас ще чекають мециї – які мінімум – сирник з конфітурою з драпаків.
Делікатеси у львівській ресторації / фото atlas
- ва́нтух – живіт;
- барабо́ля – картопля;
- мециї – делікатеси;
- конфіту́ра – желеподібне варення;
- драпаки́ – ожина;
Тільки питайте, чи їх не зробили з зелепуг, бо будете потім як дзя́мдзя.
- зелепуги – недозрілі фрукти;
- дзя́мдзя – той, хто поволі їсть;
А якщо ви вже надегустувалися, в ресторації вам нудно і ви вже чуєте фестини в сусідній забігайлівці – виділяйте ще час і місце у шлунку.
В наступній добірці йдем дивитися, що ві Львові пропонують місцеві кнайпи. Особливо в підземеллі.