Из каждой ресторации здесь пахнет кофе, картофелем и вендлинами. То хоть не хоть, а мимо не пройдете. Образование 24 зато в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, какие блюда не обойти вниманием, если вы уже во Львове.

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Какие блюда попробовать в ресторанах только во Львове

В этой, шестой, подборке расскажем вам, как и обещали, что такого интересного спряталось в тех львовских ресторанах. А спряталось там много вкусностей. Поэтому, если вы уже на площади Рынок, хорошая еда от вас точно не спрячется.

Ресторація – ресторан;

їдло – їжа;

ї́джинє – пожива, страва;

Рестораций во Львове – к выбору и цвету. Выбираем первую, которая упала в глаз, и идем на гастрономию. Только предупреждаем сразу: едачку очень не раскатывайте – сильно вы здесь не "втраете", потому что это не гратис.

їда́чка – губа;

втраяти – багато їсти;

ґра́тіс – безоплатно;



Мясо в галицкой ресторации / фото lviv.travel

На перекус вам сразу предложат вкусные бутерброды, канапельки. "Нет глупых", – подумаете вы, потому что уже слышите запах вендли́ны на всю ресторацию.

канапка, канапелька – бутерброд;

вендли́ни – вудженина;

Вместо вендлины можете попросить принести другие мясные легумины: зайца и кармана́дли или даже хаблину.

заєць – рулет з м'яса;

кармана́для – котлета;

хабліна – безформне м'ясо;

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Ну а где кармана́дли – там и бульба. Зупу тоже выбирайте. Можно даже с флячками. Ну но это уже надо быть господином-гурманом.

зупа – суп;

бу́льба – картопля;

фля́ки – нутрощі;

Чтобы вы не говорили, что вы вам какую-то бздуру рассказываем, держите снимок блюда из одного из ресторанов во Львове. Легумины тут как тут, как видите. Адрес ресторана вам не подскажем – то юж будет рекляма.



Стравопись в одном из львовских ресторанов / фото Образование 24

стравоспи́с – меню.

А если гастрономического тура в одну ресторацию вам мало – в следующей подборке идем дегустировать попади в другое – не менее прекрасное заведение. Бульба в кибелике уже заждалась.