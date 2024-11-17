Но, чтобы найти самые вкусные, надо идти в подземелье. Вы даже не представляете, какие секреты там спрятаны. Поэтому Образование 24 (24 Канал) в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" их вам приоткроет.
Читайте Заказывайте кваргель, клюски и гербату: какие интересные блюда "прячут" львовские рестораны
Какие секреты "прячет" львовское подземелье
У восьмой подборке расскажем вам, какие же секреты прячет Львов в тайниках и что такого интересного можно там встретить. А также подскажем, какое вкусное еду продегустировать.
Если вы на площади Рынок и далеко идти не хотите, ищите ближайшее подземелье. Говорят, где-то здесь, на площади Рынок, в подвалах средневековой каменицы, спряталась одна мистическая тайник. И не простой, а стилизованный под тайник партизан.
Что прячет львовское подземелье / mapia.ua
- криївка – підземне сховище;
- ї́джинє – пожива, страва;
Она хранит секреты национально-освободительной борьбы и подполья украинских воинов УПА середины прошлого столетия. Рады и впускают здесь всех, кроме мос... россиян. Хотя "москалика" там таки зажарить могут – если поймали в реке накануне.
- москалик – оселедець;
- вОйна – війна;
Так, как в стране – война, то и проверки теперь в тайниках серьезные. То не будьте фраером, потому что попадете на пана с карабином и полетите в карцер.
Крыивки во Львове – под охраной / fest.lviv.ua
- фра́єр – чудак;
- кара́бін – рушниця;
Забав и фестин сейчас таких веселых нет, как когда-то, но любимая в крыивке таки сохранилась. Кого, кого, а мос...я здесь будут искать вечно. Поэтому не удивляйтесь, что забегаловку во Львове называют еще мордовня.
Интересно Вендлины, хаблина и карманадля: дегустируем вкусную еду в галицкой ресторации
- забава – вечірка;
- фестин – святкова забава;
- мордівня – забігайлівка;
Если после забав вы проголодались и ищете глазами те полные тарелки еды, то дефиляда блюд здесь еще та.
"Волынские шпацеры" / fest.lviv.ua
- дефіля́да – парад;
- шпацер – прогулянка;
Здесь и "Дефіляда" квашених дарів, и "Остапові япка", и сирник "Лембергська клясика", и вареники "Волинські шпацери" и даже "Вереща́ка" – свиные ребра в свекольном квасе, которую несколько веков назад уплетали герои знаменитой "Энеиды" Котляревского.
Блюдо украинской национальной кухни – "Верещака" / fest.lviv.ua
Вкуснятина – да и только. И это еще далеко не весь список прекрасных галицких блюд, которые вы найдете во львовских крыивках. Уже не говоря о крепких наливках. А легенд и историй – тем более. О них и поговорим в следующих подборках.