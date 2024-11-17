Але, щоб знайти найсмачніші, треба йти в підземелля. Ви навіть не уявляєте, які секрети там заховані. Тож Освіта 24 (24 Канал) у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" їх вам привідчинить.

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Які секрети "ховає" львівське підземелля

У восьмій добірці розкажемо вам, які ж секрети ховає Львів у криївках та що такого цікавого можна там здибати. А також підкажемо, яке смачне їджинє продегустувати.

Якщо ви на площі Ринок і далеко йти не хочете, шукайте найближче підземелля. Кажуть, десь тут, на площі Ринок, у підвалах середньовічної кам’яниці, сховалася одна містична криївка. І не проста, а стилізована під схованку партизанів.



Що ховає львівське підземелля / mapia.ua

криївка – підземне сховище;

ї́джинє – пожива, страва;

Вона зберігає секрети національно-визвольної боротьби та підпілля українських вояків УПА середини минулого сторіччя. Раді і впускають тут усіх, крім мос… росіян. Хоча москалика там таки засмажити можуть – якщо зловили в річці напередодні.

москалик – оселедець;

вОйна – війна;

Так, як в країні – вОйна, то і перевірки тепер у криївках серйозніші. То не будьте фраєром, бо попадете на пана з карабіном і полетите в карцер.



Криївки у Львові – під охороною / fest.lviv.ua

фра́єр – чудак;

кара́бін – рушниця;

Забав і фестин зараз таких веселих нема, як колись, але найулюбленіша у криївці таки збереглася. Кого, кого, а мос…я тут шукатимуть вічно. Тож не дивуйтесь, шо забігайлівку у Львові називають ще мордівня.

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забава – вечірка;

фестин – святкова забава;

мордівня – забігайлівка;

Якщо після забав ви зголодніли і шукаєте очима ті повні тарелі їджиня, то дефіляда страв тут ще та.



"Волинські шпацери" / fest.lviv.ua

дефіля́да – парад;

шпацер – прогулянка;

Тут і "Дефіляда" квашених дарів, і "Остапові япка", і сирник "Лембергська клясика", і вареники "Волинські шпацери", і навіть "Вереща́ка" – свинні ребра в буряковому квасі, яку кілька століть тому наминали герої славнозвісної "Енеїди" Котляревського.



Cтрава української національної кухні – "Верещака" / fest.lviv.ua

Смакота – та й годі. І це ще далеко не весь список файних галицьких страв, які ви знайдете у львівських криївках. Вже не кажучи про моцні наливки. А легенд та історій – і поготів. Про них і поговоримо у наступних добірках.