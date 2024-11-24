Тому думайте добре не тільки про наближення свят, а й про теплий одяг. Освіта 24 (24 Канал) у рубриці "Скажи мені по-галицьки" натомість розкаже, що треба пам’ятати та зробити перед тим, як йдете на шпацер в таку погоду.
Дивіться також Схованка партизанів, мордівня і верещака: які секрети "ховає" львівська криївка
Що на галицькій гварі означають сподні, анцуґ і криси
У дев'ятій добірці привідчинимо вам трохи завісу передзимового Львова і розкажемо, як в таку погоду не набратися клопотів.
Навіть як не любите зими, вибирайте правильний анцуґ. Хоч-не хоч, а мусимо акомодуватися до холодриги.
- тілько – тільки;
- акомодуватися – звикати, пристосовуватися;
- анцуґ – одяг;
То, як йдете на шпацірґанґ на площу Ринок, не будьте фраєрами: вдівайте крис, теплі сподні і не ходіть на бланк. Бо потім будете хіба витирати смо́ли.
- шпацірґанґ – прогулянка;
- крис – капелюх;
- на бланк – без плаща (пальта);
- спо́дні – штани;
- смо́ли – соплі;
У Львові засніжило / Inlviv.in.ua
До теми Замовляйте кварґель, клюски і гербату: які цікаві страви "ховають" львівські ресторації
В таку сніжну погоду ві Львові навіть модні кобіти знімають обца́си і ховають в рукавички свої кольорові пазногці. Бо знають, шо потім будуть мати синьо-червоний шнобель.
- кобі́та – жінка (заміжня);
- обца́си – підбори;
- пазно́гці – нігті;
- шно́бель – ніс;
Цікаво! Ну а яка вона, львівська мода, і про те, як ходять одіті львівські пані і панове, обов’язково вам розмалюємо в якійсь із добірок.
І ше одне пам’ятайте: як ідете по площі Ринок старою і не завжди рівною бруківкою, - дивіться під ноги. Бо зашпортаєтеся і полетите бузьою в калабаню. Або, не дай Боже, у риншток.
- зашпортатися – перечепитися, заплутатися в чомусь;
- ри́ншток – рів, каналізація;
- бу́зя – личко;
- калаба́ня – калюжа;
А як сильно змерзли, то йдіть ліпше в яку ресторацію і попийте гербати з цитрином.
- цитрин – лимон;
- герба́та – чай.
Там якраз дівчата готуються до ворожінь – бо то свято Андрія вже не за горами. Ми ж у наступній добірці вам розкажемо про всі ті їхні чари і забави.