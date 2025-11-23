Якщо ж ви не знаєте, чому тут такі дивні напої і посудини, з яких їх п'ють, вітаємо – хоч-не-хоч, а ви почали вчити галицький діалект. І більше на цю тему розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

До теми Не кажіть "капучіно" й "еспрессо": як українською правильно називати напої

Як цікаві назви напоїв вас здивують на Галичині?

У тридцять шостій добірці розповідаємо з посиланням на Словник львівської гвари, які цікаві назви напоїв можна почути у місті Лева. Також підкажемо оригінальні назви посудин, з яких їх п'ють.

Вже ні для кого не секрет, що львів'яни люблять пити каву з філіжанки. А гербату з цитриною – теж із філіжанки.

філіжанка – чашка;

гербата – чай;

цитрина – лимон;

А ще тут п'ють такі напої і з таких посудин:

васериця – вода;

мо́ньо – молоко;

сло́їк – скляна банка;

за́йдель – склянка;

бро́вар – пивоварня, пиво;

га́льба – кухоль;

ґелайза – кухоль;

ля́ґер – вистояне пиво;

кірити – пити;

цьмакати – пити;

жльо́пати – пити великими ковтками;

келі́шок – чарочка;

бонґу – спирт;

гара – горілка;

Два останні ми вживати не рекомендуємо: просто знайомимо вас із цими словами, аби ви знали, що вам можуть запропонувати у місцевих кнайпах. Ну чи мордівнях.

мордівня – забігайлівка;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

ресторація – ресторан;

Цікаво Солодощі на львівському діалекті: що таке "конфітура, бомбони, цвібак і мармурок"

Якщо ж ви вже завітали до львівської мордівні, кнайпи чи ресторації, можете самі переконатися у вишуканості назв напоїв, які там подають.

Не вірите – от вам докази: назви зі стравопису однієї досить популярної кнайпи. Ну бо де ви ще зобачите "Мольфарове зілля", "Хіруса Лісового", "Івана Йосиповича з медом"?



Напої у львівських рестораціях / скриншот стравопису

Але не спішіть їх замовляти. У кнайпах вас можуть не попередити, шо трунки і наливки тут – дуже підступні і п'янкі: спочатку обіцяють лагідність, а потім на раз-два роблять ноги тяжкими, язик – довгим, а пісні – веселими і гучними.

Ми ж натомість в одній із наступних добірок розкажемо вам – бо празники вже не за горами – без яких начинь вдома не обходиться жодна галицька господиня.