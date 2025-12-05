А ті, хто був нечемний, мають час подумати про свою поведінку до наступного Миколая. Чи чемні діти на Галичині і які дари отримують у цей день, розповідає 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
Які дарунки отримують діти на Галичині?
У тридцять сьомій добірці розповідаємо з посиланням на Словник львівської гвари, як цікаво називають подарунки, які отримують дітки від Миколая, на Галичині.
А вони стараються бути чемними весь рік і обов'язково пишуть цедулки до Святого. Просять про соконки, нові гаці, берелки. Ну і як без макаґіґів? Мус.
- цеду́лка – записка;
- бере́лка – прикраса
- макаґі́ґи – солодощі;
- соконка, суконка – сукенка;
- ґа́ці – штани;
Цього року Миколай міг трохи спізнитися, бо в загумінку були затори. То мусів трохи їхати якимись дебрами.
- де́бра – бездоріжжя дві́рець – вокзал;
- загумі́нок – 1) передмістя; 2) глушина;
Їздня видалася важкою, бо ще тягнув зі собою важкий куфер, щоб нікого не лишити без презентів. Назад, каже, їде відразу на двірець.
- ку́фер – 1) велика скриня; 2) валіза;
- дві́рець – вокзал;
- їздня́ – дорога;
Але встигне відвідати всіх – навіть захоронки. Роздає презенти і нагадує про літосердя.
- захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
- літосердя – милосердя;
Чемні діти всі шось зафасували. Тепер мають фрайду. Дзюні хваляться не тільки соконками, а й друмлями, а бахіри – зегарками.
- дзю́ня – дівчина;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- дру́мля – музичний інструмент;
- зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;
- фасува́ти – щось дістати;
- фра́йда – 1) радість; 2) забава;
До діток на Галичині прийшов Святий Миколай / 24 Канал
Мами, як побачили ті кіло бомбонів, попередили відразу, аби дітвора вантух за раз не набивала.
- бомбо́ни – цукерки;
- ва́нтух – живіт;
Ну але хто б то слухав. Дітвора відразу дістає презенти і хвалиться, хто собі шо гойно вициганив.
- ви́циганити – випросити;
- го́йно – щедро;
- відкнаятися – відчепитися;
- фуня́стий – надутий;
А хто був нечемний – ходить тепер цілий день фунястий. Батьки кажуть, шо ніц не можуть вдіяти, просять відкнаятися, бути чемним і чекати наступного року.