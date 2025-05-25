Тут вони – на різний колір і смак. Зокрема, якщо ви хочете описати ними різноманітні солодощі. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" при цьому підкаже, які смачні слівця ви почуєте у Львові.
До теми Замовляйте кварґель, клюски і гербату: які цікаві страви "ховають" львівські ресторації
Як називають солодощі на львівському діалекті
У двадцять восьмій добірці розповімо, як цікаво та колоритно у місті Лева і загалом на Галичині називають різноманітні види солодощів. Ці назви вам згодяться, зокрема, якщо ви зайдете у якусь файну місцеву ресторацію на філіжанку запашної кави і пляцки.
- Ресторація – ресторан;
- філіжа́нка – горнятко, чашка;
- пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;
Пляцками на Заході України називають особливу солодку випічку. Цей десерт схожий на торт, тільки прямокутної форми. Його подають нарізаним квадратиками. Пляцок привабливий не ззовні, як торт, а саме в середині – багатоярусний, кольоровий, з різноманітним наповненням.
Пляцки у Львові / "Школа життя"
- макаґіґи – солодощі;
- андру́ти – вафлі;
- бомбо́ни – цукерки;
- пішінґер – вафельний торт-перекладанець;
- цукорок – цукерка;
- цвібак – бісквіт;
- мармуро́к – кекс;
- льоди – морозиво;
Солодощі у Львові / Lviv Travel
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І обов'язково пригостіться такими мециями:
- мециї – делікатеси;
- ґаляре́тка – желе;
- бухт – булочка з начинкою;
- конфіту́ра – желеподібне варення;
- мармуля́да – варення;
- повило – повидло;
- прецель – бублик;
- герба́та – чай;
Замість філіжанки запашної кави з копальні можете ще замовити горнятко міцної гербати. Смачного!