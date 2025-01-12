І чимдуж біжить діставати зі схованки санки і нарти. Особливо якщо їй забрали всі гаджети. Тож 24 Канал у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" розповість, як шукають пригоди шибеники на Галичини і чому їх за це карають.

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Які зимові розваги знаходить дітвора на Галичині

У чотирнадцятій добірці підкажемо також, які цікаві слова ви можете почути на Галичині, коли лунають розмови про відпочинок тутешньої бранжі. Бо для неї ферії не будуть феріями, якщо бахіри хоч раз за зиму не прокатають санки чи нарти.

Санки – санчата;

нарти – лижі;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

Але коли фульга, то малі батяри не пропускають жодної баюри по дорозі. То для них така фрайда. Вони гицкають, гойкають, як бісоваті. Батьки кажуть, що то малі збуї, але на то вона і дітвора на вакаціях.

баю́ра – калюжа;

фу́льга – відлига;

фра́йда – 1) радість; 2) забава;

гицкати – стрибати;

го́йкати – голосно кричати;

бісова́тий – шалений;

збуй – розбійник;

Але коли батьки вже бачать, що їхні діти нагадують смаровозів, а їхніх одяг – фарфоцлі, то йдуть розганяти ту всю батярню по домах.

смаровоз – бруднуля;

фарфо́цлі – лахміття;

батярня – збіговисько шибеників;



Зимові розваги дітей / Depositphotos

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Дітвора скоро мигає, аби задекуватися. Кого батьки таки впіймали, то галюкають на них, попереджають, шоб не пискували, бо здадуть на мустерунок.

мигати – втікати;

задекуватися – сховатися;

галю́кати – кричати на когось;

мустеру́нок – вишкіл;

Таким бахірам лишається фунястими штайгувати додому і обіцяти, шо будуть чемні.

пискува́ти – неґречно говорити;

фуня́стий – надутий;

штайгувати – швидко йти;

кумпель – товариш;

Але завтра вони планують знову братися за своює. Бо їхні кумелі вже придумали нові пригоди.