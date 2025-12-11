В каких случаях мы говорим букву "г", а в каких – нет, в слове "четвер", объясняет 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Смотрите также Что такое "накладанец": вы точно знаете и смакуете это слово

"Четвер" или "четверг" – как правильно на украинском?

В украинском языке часто возникает путаница между словами "четвер" и "четверг". Оба звучат подобно, но только одно является литературной нормой.

Окончание "-г" в слове "четверг" – это сегодня русская форма. В украинском языке нет необходимости в этом окончании, потому что слово образовано от числительного "чотири" и естественно заканчивается на "-вер".

Однако, слово праславянского происхождения, и раньше оно действительно имело на конце букву "г", но с изменением фонетики языка, в именительном падеже слово "четвер" ее потеряло. По принципу – как слышим, так и пишем, а в украинском языке "г" не выделяется. Поэтому, "четвер" – это нормативное украинское название четвертого дня недели после воскресенья.

Интересно! В древнеславянской традиции дни недели назывались по порядку: понедельник (после / по воскресенье), вторник (второй), среда (середина), четверг (четвертый), пятница (пятый), суббота, воскресенье. А значит, "четверг" буквально означает "четвертый день".

В словарях украинского языка "четверг" обозначается как ошибочный, ненормативный вариант, калька из русского языка.

Но в косвенных падежах и в производных "г" возвращается на свое место:

Именительный: четвер

Родовой: четверга

Дательный: четвергу и четвергові

Находный: четвер

Орудный: четвергом

Местный: на/у четверга

Клический: четвергу.

Куда делась буква "г": смотрите видео

Например: "Зустрінемось у четвер", але "Наші традиційні зустрічі що четверга". Впрочем, можно сказать и – "у четвертий день тижня відбувається ярмарок".

Есть такая история! Существует известное выражение "после дождика в четверг", которое означает – никогда, или в очень отдаленное, неопределенное время. Его употребляют, когда хотят подчеркнуть, что какое-то событие не произойдет или будет откладываться бесконечно. Впрочем, у него своя интересная история происхождения – еще с языческих времен. Четверг считался днем бога Перуна – бога грома и молнии. Именно в этот день люди приносили жертвы и просили дождя, но он не всегда шел. Мольбы к богу часто не достигали цели, четверги проходили напрасно, без дождя, а потому о несбыточном, стали говорить – что это произойдет после дождика в четверг.

Итак, правильно говорить – "четвер", как литературная норма, происходящая от цифры "четыре". Итак, если хотим чистоты и аутентичности украинского языка, следует употреблять именно это слово.