При этом значение отдельных из них не знает и часть украинцев. 24 Канал напомнит вам несколько таких и растолкует, что они означают.

Какие слова не поймут иностранцы?

Украинский язык также может похвастаться большим количеством синонимов к различным словам. Так мы в очередной раз познаем его богатство.

Отдельные слова, как мы уже упоминали, могут не понять жители других стран.

Паляниця – это вид круглого приплюснутого хлеба с характерным надрезом сбоку. Она также является олицетворением домашнего тепла, щедрости и уюта. Слово во время войны стало и символом украинской идентичности – маркером для распознавания чужаков. Дело в том, что россияне не могут произнести это слово.

Залізниця – дорога с рельсовыми путями, предназначена для передвижения железнодорожного подвижного состава. Также – весь комплекс инженерных сооружений, оборудования, машин и механизмов, составляющий основу железнодорожного транспорта, уточняет Словарь украинского языка. Это слово также стало проверкой на произношение для русских.

– говорить много о чем-то несущественном, пустое, не стоящее внимания. Вирій – теплые края, куда улетают птицы зимовать.

Нівроку – означает ничего себе, неплохо, так, как надо. Также – неплохой, такой как надо. Употребляется и для выражения пожелания не принести горя, не сглазить кому-либо своими словами.

Шахівниця – деревянная или картонная квадратная доска или коробка с 64 светлыми и темными квадратами, на которой играют в шахматы. Во многих языках нет отдельного слова для шахматной доски.

Манівці – кружной, обходной путь. Говорить окольными путями – говорить намеками, косвенно.

– вечерние собрания молодежи, на которых когда-то в будние дни наряду с развлечениями выполнялась и определенная работа, а в праздничные – устраивали гуляния. Трембіта – гуцульский народный духовой музыкальный инструмент как длинная деревянная труба без вентилей и клапанов.

Какие еще языковые интересности стоит знать?