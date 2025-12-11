Отдельные языковеды говорят, что одна из этих форм является неправильной. Поэтому 24 Канал рассказывает, как правильно надо здороваться утром.

Интересно Не говорите "подарок": как правильно на украинском

"Доброе утро" или "Доброе утро"?

Известный учитель Александр Авраменко рассказал в "Сніданку з 1+1", что, здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!".

То есть – Доброго ранку, а не Добрий ранок. По его словам, такая языковая традиция.

Языковед Лариса Чемерис считает, что существуют такие правильные формы приветствия:

Доброго ранку!

Добрий день!

Добрий вечір!

По ее мнению, родительный падеж в выражениях "Доброго дня" или "Доброго вечора" не является свойственным для украинского языка. Эти фразы уместно употреблять только в пожеланиях – "Зичу доброго дня" или "Бажаю доброго вечора".

А редактор Ольга Васильева заявила, что все поздравления являются одновременно и пожеланиями. И добавила, что форма в родительном падеже стала нормативной в ХХ веке. Интересно и то, что формы Добрий ранок!" когда-то не было. Приветствовались только "Добридень!" и "Добривечір!".

В словаре Гринченко (1909) есть только "добривечір", "добридень" и "добридосвіток" (приветствие на рассвете).

В русско-украинском академическом словаре Крымского и Ефремова (1924 – 1933) есть "добридень", "добривечір", "добраніч", "на добраніч", а "доброго ранку" подано с пометкой "только у интеллигентов".

Ну а "Добрий ранок!", которое сейчас считают ошибочным, фиксируют в русско-украинском фразеологическом словаре 1927 года у Пидмогильного и Плужника: "Доброе утро!" там переводится только как "Добрий ранок!", а "Доброго ранку!" нет,

– говорит Васильева.

В русско-украинском словаре устойчивых выражений 1959 года Вирган, Пилинской подают обе формы: "Доброго ранку!; добрий ранок!".

Языковед также добавила: на форму "Добрий ранок!" встречаем и в произведениях классиков:

Добрий ранок, – відповіла вона на моє незграбне привітання, не підносячи голови. (У. Самчук);

Добрий ранок, тітко Ганно! – біля перелазу з'являється попова наймичка Мар'яна, її високі здивовані брови, і красиві вінчики вій, і ранково сині очі, i вогкі, напіврозкриті уста чаять у собі стільки молодечого завзяття і радості, що й мені, соньку, стає веселіше. (М. Стельмах);

Добрий ранок, – сказав я. – Бачу, що сьогодні я вас гризти не стану, бо, сподіваюся, буде ні за що. (М. Вінграновський);

Добрий ранок, братчики! – привіталися подорожні, стягуючи з голів вкриті інеєм шапки. (В. Малик).

По словам языковеда, приветственную формулу "Добрий ранок!" можно смело употреблять по аналогии с такими же в именительном падеже ("Добрий день!", и "Добрий вечір!");

Все три приветственные формулы в родительном падеже ("Доброго ранку!", "Доброго дня!", "Доброго вечора!") образованы без необходимости. И не надо писать, что "ДДобрий ранок / день / вечір" – это констатация факта. Все поздравления являются одновременно и пожеланиями: "Добрий ранок!" – "На добрий ранок!" (как "Добраніч!" сокращенное от "На добраніч!"),

– отмечает языковед.

