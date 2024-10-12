Главное – делать это грамотно и не допускать речевых ошибок. Как правильно поздороваться на украинском, расскажет Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".

Смотрите также Как красиво поблагодарить на украинском: 3 точных варианта

Как правильно здороваться на украинском языке

У восемьдесят пятой подборке подскажем, какие формы приветствий вы можете слышать и употреблять. В частности, уточним, в каких случаях они уместны. А также приведем примеры суржиковых приветствий, которые вы должны выбросить из своей речи и заменить красивыми и правильными украинскими соответствиями.

Интересно! Приветствие – жест, словосочетание или другой ритуал для вступления в контакт с другим человеком. Обычно приветствие предшествует началу общения. Приветствием можно продемонстрировать свое отношение к тому, кого приветствуют. Формы приветствия зависят от культуры, времени, традиций. Приветствие может быть как устным, так и письменным.

Заметим также, что приветствия бывают как формальные, так и неформальные. Формальные в основном употребляют, когда не знают собеседника, или общаются в рамках официально-делового стиля, к примеру. Неформальные приветствия употребляют в кругу друзей или родных.

Но для начала запомните, какие суржиковые приветствия надо забыть и как их заменить:

  • прівєт – привіт;
  • здрастє – вітаю;
  • як дєла? – як справи? як поживаєте?
  • какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
  • здаров – привіт, вітаю;
  • яка встрєча – яка зустріч;
  • здраствуйтє – здрастуйте.

Какие формальные формы приветствий можно употреблять

  • Добрий день! (не Доброго дня!).
  • Добридень!
  • Мої вітання!
  • Радий вітати Вас!
  • Бажаю доброго дня!
  • Бажаю доброго вечора!
  • Радий вас бачити!
  • Вітаю!
  • Ласкаво просимо!
  • Доброго ранку!
  • Добрий вечір!
  • Добривечір!
  • Моє шанування!
  • Доброї ночі!
  • Доброго здоров'я.
  • Здрастуйте.


Как красиво поздороваться на украинском / Freepik

Какие бывают неформальные приветствия

  • Привіт!
  • Здоров був!
  • Здоровенькі були!
  • Доброго здоров'я!
  • Доброго здоров'ячка!
  • Здоров!

Какие есть религиозные и патриотические поздравления

Также можно употреблять и религиозные поздравления. И даже патриотические. В частности такие!

  • Слава Ісусу Христу!
  • Слава Йсу!
  • Слава навіки Богу!
  • Слава навіки!
  • Слава навіки Богу святому!
  • Слава Україні!
  • Героям Слава!

Еще больше интересных и колоритных форм приветствий можно найти в диалектах. Например, вместо "Як справи?" сказать "Як ся маєте?".

Обратите внимание! Языковед Александр Авраменко отметил: здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!". Почему? Такая языковая традиция. Он также заметил, что украинцы могут употреблять выражение "Доброї доби!". Но не стоит – это языковой изврат.