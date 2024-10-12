Главное – делать это грамотно и не допускать речевых ошибок. Как правильно поздороваться на украинском, расскажет Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".
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Как правильно здороваться на украинском языке
У восемьдесят пятой подборке подскажем, какие формы приветствий вы можете слышать и употреблять. В частности, уточним, в каких случаях они уместны. А также приведем примеры суржиковых приветствий, которые вы должны выбросить из своей речи и заменить красивыми и правильными украинскими соответствиями.
Интересно! Приветствие – жест, словосочетание или другой ритуал для вступления в контакт с другим человеком. Обычно приветствие предшествует началу общения. Приветствием можно продемонстрировать свое отношение к тому, кого приветствуют. Формы приветствия зависят от культуры, времени, традиций. Приветствие может быть как устным, так и письменным.
Заметим также, что приветствия бывают как формальные, так и неформальные. Формальные в основном употребляют, когда не знают собеседника, или общаются в рамках официально-делового стиля, к примеру. Неформальные приветствия употребляют в кругу друзей или родных.
Но для начала запомните, какие суржиковые приветствия надо забыть и как их заменить:
- прівєт – привіт;
- здрастє – вітаю;
- як дєла? – як справи? як поживаєте?
- какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
- здаров – привіт, вітаю;
- яка встрєча – яка зустріч;
- здраствуйтє – здрастуйте.
Какие формальные формы приветствий можно употреблять
- Добрий день! (не Доброго дня!).
- Добридень!
- Мої вітання!
- Радий вітати Вас!
- Бажаю доброго дня!
- Бажаю доброго вечора!
- Радий вас бачити!
- Вітаю!
- Ласкаво просимо!
- Доброго ранку!
- Добрий вечір!
- Добривечір!
- Моє шанування!
- Доброї ночі!
- Доброго здоров'я.
- Здрастуйте.
Как красиво поздороваться на украинском / Freepik
Какие бывают неформальные приветствия
- Привіт!
- Здоров був!
- Здоровенькі були!
- Доброго здоров'я!
- Доброго здоров'ячка!
- Здоров!
Какие есть религиозные и патриотические поздравления
Также можно употреблять и религиозные поздравления. И даже патриотические. В частности такие!
- Слава Ісусу Христу!
- Слава Йсу!
- Слава навіки Богу!
- Слава навіки!
- Слава навіки Богу святому!
- Слава Україні!
- Героям Слава!
Еще больше интересных и колоритных форм приветствий можно найти в диалектах. Например, вместо "Як справи?" сказать "Як ся маєте?".
Обратите внимание! Языковед Александр Авраменко отметил: здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!". Почему? Такая языковая традиция. Он также заметил, что украинцы могут употреблять выражение "Доброї доби!". Но не стоит – это языковой изврат.