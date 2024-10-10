Словами благодарности мы выражаем уважение, приветливость, создаем комфортную атмосферу разговора. В украинском языке есть ряд слов, которыми можно благодарить, а больше о них в рубрике "Говорим на украинском" рассказала учительница Алена Лисовец в своем ютуб-канале "Языковедческая минутка".

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С помощью каких слов выразим благодарность

Традиционными и самыми распространенными словами благодарности у украинцев являются слова "дякую" и "спасибо" и "спасибо" и "вдячний (-а, -ні)".

Украинское "дякую" происходит от польского "dziękuję", а оно в свою очередь от немецкого "danke". Но похожие слова присутствуют в ряде языков индоевропейского происхождения.

В основе "спасибо" лежит глагол "спасибо"спаси Биг".

О слове "спасибо"

Оно не является калькой с русского, потому что, пережив определенные фонетические видоизменения, фигурирует в письменных староукраинских памятниках с XVI века и означает "спаси Бог". Имеется оно и в произведениях классиков, и в словаре под редакцией Бориса Гринченко, где россиянизмов нет. К тому же в юго-западном диалекте есть слово Биг (то же, что Бог).

Как правильно и красиво благодарить: смотрите видео

Благодарить можно и красноречивее

Чтобы ваши слова благодарности звучали эмоциональнее и красноречивее к глаголу можно добавить:

  1. наречия;
  2. уточнения, за что благодарим.

Интересно! 11 января отмечается Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day).

Если к слову "спасибо" добавим наречия мы получим следующие выражения:

  • Благодарю!
  • Глубоко благодарю!
  • Поклонно благодарю!
  • Большое спасибо!
  • Спасибо большое спасибо!
  • Искренне благодарю!
  • Сердечно/Искренне благодарю!
  • Большое спасибо!

Со словом "благодарный" лучше строить следующие конструкции:

  • Искренне благодарен! Глубоко благодарен за ...!
  • Весьма признателен!
  • Позвольте выразить признательность!
  • Мы очень благодарны!
  • Глубоко благодарны!

"Большое спасибо!" и "Искреннее спасибо!" можно употреблять, но помните, что семантически это не самые лучшие варианты, в отличие от просто "Спасибо!".

Уточним, за что выражаем благодарность

Если вы выражаете благодарность мы добавим к ним еще и за что, то получим уважительные конструкции:

  • Спасибо за внимание!
  • Спасибо за вопросы!
  • Спасибо за помощь и ценные советы!
  • Спасибо, что нашли время встретиться!
  • Спасибо за сотрудничество! Спасибо за прекрасное сотрудничество!
  • Спасибо за прекрасный день!
  • Глубоко благодарен за плодотворное сотрудничество!
  • Заранее спасибо!
  • Большое спасибо за теплые слова!

Обратите внимание! Слова благодарности имеют признаки восклицания и могут произноситься с восклицательной интонацией, а значит после них следует ставить восклицательный знак.

Слово "спасибо" уместно употреблять и когда мы отказываемся от чего-то.

  • Я не смогу воспользоваться вашим предложением (советом), но вежливо благодарю за него!
  • Весьма благодарен за совет (предложение)! Я должен хорошо его обдумать (подумать над ним)!

В разговоре принято и отвечать на благодарность, например, следующими фразами:

  1. Прошу!
  2. Пожалуйста!
  3. Могу ли я вам еще чем-то помочь?
  4. Рад помочь!

Важно! Согласно деловому этикету говорить в ответ "Да не за что", "Всегда, пожалуйста" являются неуместными и фамильярными формами.

Ранее, Образование 24 писала о том, почему нельзя говорить "большое спасибо".