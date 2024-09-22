Тем более, что наш язык имеет немало интересных и разнообразных фраз на все случаи жизни. Поэтому, если хотите отложить важное решение до утра следующего дня, не говорите, что "утро вечера мудренее", убеждает Образование 24.
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Как сказать на родном языке "утро вечера мудренее"
Также не пытайтесь такие фразы переводить дословно на украинский. И не говорите, что "утро мудрее вечера".
Образование 24 вместо этого подскажет, как сказать красиво на украинском.
Но сначала предлагаем узнать, знают ли украинцы правильные варианты.
Знают ли украинцы соответствия к фразе "утро вечера мудренее": видео
Так, известный языковед и учитель Александр Авраменко отмечал, что на украинском "утро вечера мудренее" звучит так: мати-ніч дасть пораду.
Можно еще эту фразу заменить так:
- Ніч додасть розуму.
- Ранок покаже.
- Ранок покаже, що вечір не скаже.
- Завтра буде видніше.
- Година вранці варта двох увечері.
Мы также рассказывали о том, как правильно на украинском назвать "совесть". Об этом читайте по ссылкеям.