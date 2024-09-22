Тим паче, що наша мова має чимало цікавих та різноманітних фраз на всі випадки життя. Тому, якщо хочете відкласти важливе рішення до ранку наступного дня, не кажіть, що "утро вечера мудренее", переконує Освіта 24.

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Як сказати рідною мовою "утро вечера мудренее"

Також не намагайтеся такі фрази перекладати дослівно українською. І не кажіть, що "ранок мудріший за вечір".

Освіта 24 натомість підкаже, як сказати красиво українською.

Та спочатку пропонуємо дізнатися, чи знають українці правильні варіанти.

Чи знають українці відповідники до фрази "утро вечера мудренее": відео

Так, відомий мовознавець та учитель Олександр Авраменко зазначав, що українською "утро вечера мудреней" звучить так: мати-ніч дасть пораду.

Можна ще цю фразу замінити так:

Ніч додасть розуму.

Ранок покаже.

Ранок покаже, що вечір не скаже.

Завтра буде видніше.

Година вранці варта двох увечері.

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