Вони псують нашу мову. Освіта 24 натомість допомагає позбуватися "мовного сміття" та підказувати правильні відповідники до тих чи тих суржикових слів.

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Як українською сказати "совесть"

Так, з уст краян іноді можна почути таке слово як "совість". Натомість воно є неукраїнським. Тож розповідаємо, як його замінити.

Якщо ви хочете розповісти про усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством, варто вживати слово "совість".

Також це слово має ще один красивий український відповідник – "сумління".

Можна розповісти і про "моральні принципи".

Приклади вживання знаходимо у творах українських письменників та філософів:

Я намагався апелювати до їхнього сумління , почуття справедливості та й просто тверезого політичного глузду. (Дзюба Іван, "Інтернаціоналізм чи русифікація?").

Моя в тім голова, я мати, я це на себе і на свою совість беру. (Лепкий Богдан, "Мотря").

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Які фразеологізми багаті "совістю"

Ці слово також вкарбувалися у народних висловах. Зокрема таких: