Однак ці мовні "паразити" лише засмічує нашу солов'їну. Тож Освіта 24 допомагає їх позбутися і розмовляти правильно.

Дивіться також Як красиво сказати українською "оптимальний, адепт, парафія, генеалогія"

Як сказати українською "достопримечательность"

Іноді трапляються слова, які важко перекласти з російської, тож українці можуть їх просто "копіюють". Зауважимо, що часто окреме слово можна перекласти на іншу мову лише кількома словами.

Одним із таких "важких" слів є "достопримечательность". Так кажуть про місце, річ або об'єкт, які є культурно, архітектурно, історично цінними або привертають особливу увагу туристів.

Як свідчать українсько-російські словники, це слово в українській мові має кілька значень. Вони можуть залежати від контексту та об'єкта. Тож "достопримечательность" українською можна назвати так:

культурна чи історична пам'ятка;

визначний об'єкт чи місце;

пам'ятне місце;

славна пам'ятка;

варта уваги річ;

визначна річ.

Також на Галичині можна почути цікаво слово "дивогляд".

Дивіться також Як правильно українською сказати "вид із вікна" та "вид на проживання"

Як українською буде "вид"