Однак ці мовні "паразити" лише засмічує нашу солов'їну. Тож Освіта 24 допомагає їх позбутися і розмовляти правильно.
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Як сказати українською "достопримечательность"
Іноді трапляються слова, які важко перекласти з російської, тож українці можуть їх просто "копіюють". Зауважимо, що часто окреме слово можна перекласти на іншу мову лише кількома словами.
Одним із таких "важких" слів є "достопримечательность". Так кажуть про місце, річ або об'єкт, які є культурно, архітектурно, історично цінними або привертають особливу увагу туристів.
Як свідчать українсько-російські словники, це слово в українській мові має кілька значень. Вони можуть залежати від контексту та об'єкта. Тож "достопримечательность" українською можна назвати так:
- культурна чи історична пам'ятка;
- визначний об'єкт чи місце;
- пам'ятне місце;
- славна пам'ятка;
- варта уваги річ;
- визначна річ.
Також на Галичині можна почути цікаво слово "дивогляд".
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Як українською буде "вид"
- Раніше ми розповідали, як перекласти з російської слово "вид".
- У нашій мові це слово має кілька значень.
- Вони залежать від контексту.
- Які це три українські відповідники, читайте тут.