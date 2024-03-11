"Найкращий повнометражний документальний фільм" розповідає про злочини росіян в окупованому Маріуполі. Тож Освіта 24 межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно українською розповісти про цю перемогу та премію.

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Як правильно говорити українською про кінопремію Оскар

У шістдесят п'ятій добірці розповімо, як суржикові слова не варто використовувати, розповідаючи про стрічку "20 днів у Маріуполі" та перемогу на престижній кінопремії.

20 дней – 20 днів;

награда – нагорода;

первая – перша;

важна – важлива;

побєда – перемога;

получити – отримати або здобути;

Ця переможна кінострічка стала першою і дуже важливою нагородою для України.

телезрітєлі – телеглядачі;

аплодирувати – аплодувати, плескати;

красна доріжна – червона доріжка;

ізвєсний – відомий;

поздравлєніє – привітання, поздоровлення;

Мстислав Чернов після отримання золотої статуетки потужною промовою нагадав світові про війну в Україні. І заявив, що відчуває відповідальність за те, щоб нагадувати про трагедію, адже "кіно формує спогади, а спогади – історію".

ответсвєнность – відповідальність;

воспомінанія – спогади;



Мстислав Чернов та команда фільму "20 днів у Маріуполі" / Фото Getty Images

Нагадаємо, що журналіст та чинний режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко в Маріуполі у лютому та березні 2022 року протягом 20 днів фіксували злочини російських терористів проти цивільного населення України.