“Лучший полнометражный документальный фильм” рассказывает о преступлениях россиян в оккупированном Мариуполе. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как правильно на украинском рассказать рассказать об этой победе и премии.
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Как правильно говорить на украинском о кинопремии Оскар
У шестьдесят пятой подборке расскажем, как суржиковые слова не стоит использовать, рассказывая о ленте "20 дней в Мариуполе" и победе на престижной кинопремии.
- 20 дней – 20 днів;
- награда – нагорода;
- первая – перша;
- важна – важлива;
- побєда – перемога;
- получити – отримати або здобути;
Эта победная кинолента стала первой и очень важной наградой для Украины.
- телезрітєлі – телеглядачі;
- аплодирувати – аплодувати, плескати;
- красна доріжна – червона доріжка;
- ізвєсний – відомий;
- поздравлєніє – привітання, поздоровлення;
Мстислав Чернов после получения золотой статуэтки мощной речью напомнил миру о войне в Украине. И заявил, что чувствует ответственность за то, чтобы напоминать о трагедии, ведь "кино формирует воспоминания, а воспоминания – историю".
- ответсвєнность – відповідальність;
- воспомінанія – спогади;
Мстислав Чернов и команда фильма "20 дней в Мариуполе" / Фото Getty Images
Напомним, что журналист и действующий режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко в Мариуполе в феврале и марте 2022 года в течение 20 дней фиксировали преступления российских террористов против гражданского населения Украины.