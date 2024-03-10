Однако в нашем языке есть собственные красивые слова, которые ничем не уступают заимствованиям. Поэтому Образование 24 советует отдавать предпочтение своему и помогает популяризировать исконно украинские слова.

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Какие популярные заимствования заменить украинскими аналогами

Многие иноязычные слова имеют довольно необычное звучание. Но украинские соответствия звучат мелодичнее и проще.

В этом мы советуем вам убедиться в нашей сорок восьмой подборке. Так, предлагаем вам 10 заимствований и их соответствия в украинском языке. Их вы можете заменить уже сегодня.

Оптимальний – найкращий;

домінантний – панівний;

стимулювати – заохочувати, спонукати;

еквівалент – відповідник;

адепт – прихильник;

парафія – прихід;

генеалогія – родовід;

превалювати – переважати;

інноваційний – передовий;

базуватись – ґрунтуватись.

Любите украинский язык и совершенствуйте его каждый день!