Наоборот – обогащайте ими свою ежедневную речь, чтобы показать свою образованность и языковую осведомленность. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Какие заимствования стоит заменить украинскими словами

У сорок седьмой подборке предлагаем вам заменить десять иноязычных слов интересными украинскими аналогами. Они довольно колоритные и никоим образом не уступают заимствованиям – вполне наоборот.

Так, предлагаем вам небольшую языковую подборку:

дискредитувати – знеславлювати, применшувати значення;

індиферентний – байдужий;

аналогічний – подібний, схожий, відповідний;

фіктивний – вигаданий, недійсний;

дебют – починання, перший виступ;

ерудиція – обізнаність, освіченість;

фігуральний – образний, алегоричний;

дидактичний – повчальний;

сакральний – священний;

елегантний – вишуканий, витончений;

Поэтому любите украинский язык и совершенствуйте его!