Наоборот – обогащайте ими свою ежедневную речь, чтобы показать свою образованность и языковую осведомленность. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Какие заимствования стоит заменить украинскими словами

У сорок седьмой подборке предлагаем вам заменить десять иноязычных слов интересными украинскими аналогами. Они довольно колоритные и никоим образом не уступают заимствованиям – вполне наоборот.

Так, предлагаем вам небольшую языковую подборку:

  • дискредитувати – знеславлювати, применшувати значення;
  • індиферентний – байдужий;
  • аналогічний – подібний, схожий, відповідний;
  • фіктивний – вигаданий, недійсний;
  • дебют – починання, перший виступ;
  • ерудиція – обізнаність, освіченість;
  • фігуральний – образний, алегоричний;
  • дидактичний – повчальний;
  • сакральний – священний;
  • елегантний – вишуканий, витончений;