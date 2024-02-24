Наоборот – обогащайте ими свою ежедневную речь, чтобы показать свою образованность и языковую осведомленность. І Образование 24 вам в этом поможет.
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Какие заимствования стоит заменить украинскими словами
У сорок седьмой подборке предлагаем вам заменить десять иноязычных слов интересными украинскими аналогами. Они довольно колоритные и никоим образом не уступают заимствованиям – вполне наоборот.
Так, предлагаем вам небольшую языковую подборку:
- дискредитувати – знеславлювати, применшувати значення;
- індиферентний – байдужий;
- аналогічний – подібний, схожий, відповідний;
- фіктивний – вигаданий, недійсний;
- дебют – починання, перший виступ;
- ерудиція – обізнаність, освіченість;
- фігуральний – образний, алегоричний;
- дидактичний – повчальний;
- сакральний – священний;
- елегантний – вишуканий, витончений;