Навпаки – збагачуйте ними своє щоденне мовлення, аби показати свою освіченість та мовну обізнаність. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.

Читайте Як красиво українською назвати преамбулу, абсурд, ліберала і гармонію

Які запозичення варто замінити українськими словами

У сорок сьомій добірці пропонуємо вам замінити десять іншомовних слів цікавими українськими відповідниками. Вони є доволі колоритними та жодним чином не поступаються запозиченням – цілком навпаки.

Так, пропонуємо вам невелику мовну добірку:

  • дискредитувати – знеславлювати, применшувати значення;
  • індиферентний – байдужий;
  • аналогічний – подібний, схожий, відповідний;
  • фіктивний – вигаданий, недійсний;
  • дебют – починання, перший виступ;
  • ерудиція – обізнаність, освіченість;
  • фігуральний – образний, алегоричний;
  • дидактичний – повчальний;
  • сакральний – священний;
  • елегантний – вишуканий, витончений;