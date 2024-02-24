Навпаки – збагачуйте ними своє щоденне мовлення, аби показати свою освіченість та мовну обізнаність. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.

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Які запозичення варто замінити українськими словами

У сорок сьомій добірці пропонуємо вам замінити десять іншомовних слів цікавими українськими відповідниками. Вони є доволі колоритними та жодним чином не поступаються запозиченням – цілком навпаки.

Так, пропонуємо вам невелику мовну добірку:

дискредитувати – знеславлювати, применшувати значення;

індиферентний – байдужий;

аналогічний – подібний, схожий, відповідний;

фіктивний – вигаданий, недійсний;

дебют – починання, перший виступ;

ерудиція – обізнаність, освіченість;

фігуральний – образний, алегоричний;

дидактичний – повчальний;

сакральний – священний;

елегантний – вишуканий, витончений;

Тож любіть українську мову і вдосконалюйте її!