Навпаки – збагачуйте ними своє щоденне мовлення, аби показати свою освіченість та мовну обізнаність. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.
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Які запозичення варто замінити українськими словами
У сорок сьомій добірці пропонуємо вам замінити десять іншомовних слів цікавими українськими відповідниками. Вони є доволі колоритними та жодним чином не поступаються запозиченням – цілком навпаки.
Так, пропонуємо вам невелику мовну добірку:
- дискредитувати – знеславлювати, применшувати значення;
- індиферентний – байдужий;
- аналогічний – подібний, схожий, відповідний;
- фіктивний – вигаданий, недійсний;
- дебют – починання, перший виступ;
- ерудиція – обізнаність, освіченість;
- фігуральний – образний, алегоричний;
- дидактичний – повчальний;
- сакральний – священний;
- елегантний – вишуканий, витончений;