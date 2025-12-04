Про походження та значення імені Варвара розповідає 24 Канал, посилаючись на goodhouse.com.ua.

Дивіться також З Днем святої Варвари: красиві привітання та листівки з іменинами

Все-таки – Барбара чи Варвара?

Сьогодні популярності набирає жіноче ім'я – Варя, через його м'яке та ніжне звучання. А повна версія може бути і Барбара, і Варвара – все залежить від батьків та транслітерації імені.

А от версій про походження цього імені – кілька. І у кожній з них воно має своє значення.

Латинська версія. У перекладі латини слово означає – "іноземка", "чужоземка", "дикунка". Римляни варварами називали нації, які не входили до складу імперії, говорили іншою, незрозумілою для них мовою та поклонялися іншим богам.

Грецька версія. Давньогрецьке коріння імені схоже з латиною, хто у кого перейняв довести складно: від слова βάρβαρος ("barbaros"), що означає – "чужоземець". Але разом з тим, слово "варвар" тлумачиться як "грубий", "жорстокий".

Санскрит. У санскриті корінь "вар" – це "захист", "вірність", "відданість". Вважають, що представники індоєвропейських племен могли називати себе "варварами", що перекладалося як "дуже вірна людина", а римляни лише засвоїли їх самоназву, і вона стала збірною для всіх чужинців. До речі, верховне божество індуїстів Варуна шанується як образ світового судді й поборника справедливості.

Лише з часом слово стало жіночим ім'ям і набуло символічного значення – людина іншого світу, відмінна, особлива або "віддана" вірна", "берегиня".

У більшості європейських мов ім’я трансформувалося в форму Barbara. Так його знаємо в англійській, французькій, німецькій, італійській, іспанській та польській мовах. В угорській – Barbora. У грецькій воно звучить як Varvára.

Тому у Західній Європі є форми імена – Барбара, Барбарита, Барбі, Бабетта. Був і чоловічий аналог імені – Варвар, але він не набув популярності.

В українській та російській традиції збереглося автентичне звучання – Варвара. А латинська транслітерація для закордонного паспорта – Varvára.

Українська мова багата на ніжні й лагідні варіанти цього імені:

Варя,

Варенька

Варочка

Варунька

Варюся

Варюня

Варунця.

Але зауважте, що транслітерація – Варюша, як і в інших іменах Танюша, Ксюша, Манюша, для української мови не характерні – це росіянізми.

У християнській традиції ім’я пов’язане з образом святої великомучениці Варвари, яка стала символом віри, стійкості та духовної сили, а тому День ангела, цієї покровительки – 4 грудня.

Ім’я Варвара – це не просто давньогрецьке слово, а символ духовної сили, жіночої стійкості й культурної спадщини. Воно має міжнародні відповідники, але в українській традиції зберігає свою автентичність і багатство пестливих форм.