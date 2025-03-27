Хоч у документах і пишуть імена українською, але під час розмови ми дуже часто звертаємось суржиком або навіть російською. 24 Канал розповідає, як звертатися українською до Танюші.

Дивіться також Вона вам не "Свєта": як правильно і красиво українською лунає це ім’я

Як же звернутися не російською до Танюші

Про походження імені дослідники сперечаються – чи то воно грецького, чи римського коріння.

Якщо брати до уваги грецьку версію, то "Тетяна" бере початок від слова "tatteo", яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена".

За латинською версією – від чоловічого імені Татіан, вважається, що Тетяна – його жіноча форма.

У слов'ян набуло ім'я поширення з приходом християнства. Протягом кількох століть воно було дуже популярне, однак у XXI столітті вийшло з моди.

Зауважимо, що російська версія імені "Татьяна", з м'яким знаком, а в українській мові його немає – "Тетяна". Крім того, традиції коротких і пестливих форм у цих мовах теж відрізняються.

Для російської мови характерні закінчення – "-ша" і "-ха" – Танюша чи Танюха. Воно характерне як для жіночих, так і чоловічих імен, як, наприклад, для короткої версії імені Дарья – Даша.

А для української "-ся" і "-ка". Тому близькі родичі та друзі можуть називати українською Тетяну – Татусею, Танюсею, Танечкою, Татою, Тусею, Таною.

Не Танюха, а – Тетянка / Freepik

День Ангела Тетяни – 12 січня (за новоюліанським календарем), саме тоді православна церква святкує День святої мучениці Тетяни – у цей день, згідно з історією свята, стратили її та батька.

Серед відомих українок-Тетян – співачка Тіна Кароль, співачка Tayanna, гумористка Тетяна Песик – успішні і вродливі жінки!

Розпочніть своє чисте українське мовлення з імен – вам сподобається!