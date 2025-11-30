Яким словом замінити росіянізм "слякоть", розповідає 24 Канал, посилаючись на Slovnyk.me.
Чи є в українській мові слово "слякоть"?
Типова для дощової погоди чи талого снігу ситуація – "слякоть" під ногами. Та чи є таке слово в українських словниках?
Можна зустріти пояснення, що воно подається як – "розмовне, рідкісне". У Словнику української мови (СУМ-11) подається форма "слякота", яка означає те саме, що й "сльота" – тобто неприємна погода з дощем, мокрим снігом, багнюкою.
Втім, зважаючи на зміни, слово "слякоть" вважається суржиковим, тому правильніше вживати "сльота" чи інші народні назви. Ці питомі слова звучать милозвучно й образно:
- Сльота – основний літературний відповідник.
- Мокрінь – слово позначає вологу, багнюку.
- Хляпавка / ляпавиця – передають відчуття мокрого снігу, що розкисає під ногами.
- Моква.
- Ляпотнява.
Кожне слово має свою емоційну барву – від сумного до грайливого й навіть трохи комічного – хляпавка.
У переносному значенні "слякота" може означати щось нікчемне, жалюгідне, "мерзенних людей" – зневажлива оцінка ситуації, вчинку чи ситуації.
Ось такі деталі правильного вживання слова. Уникайте суржику і говоріть українською!