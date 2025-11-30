Каким словом заменить русинизм "слякоть", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovnyk.me.

Смотрите также Билеты на поезд или поезд: как сказать, чтобы не ошиблись в названии транспорта

Есть ли в украинском языке слово "слякоть"?

Типичная для дождливой погоды или талого снега ситуация – "слякоть" под ногами. Но есть ли такое слово в украинских словарях?

Можно встретить объяснение, что оно подается как – "разговорное, редкое". В Словаре украинского языка (СУМ-11) подается форма "слякота", которая означает то же, что и "сльота" – то есть неприятная погода с дождем, мокрым снегом, грязью.

Впрочем, учитывая изменения, слово "слякоть" считается суржиковым, поэтому правильнее употреблять "слякоть" или другие народные названия. Эти исконные слова звучат благозвучно и образно:

Сльота – основной литературный аналог.

Мокринь – слово обозначает влажную, грязь.

Хляпавка / ляпавица – передают ощущение мокрого снега, раскисающего под ногами.

Моква.

Ляпотнява.

Каждое слово имеет свою эмоциональную окраску – от грустного до игривого и даже немного комичного – хляпавка.

В переносном значении "слякоть" может означать что-то ничтожное, жалкое, "мерзких людей" – пренебрежительная оценка ситуации, поступка или ситуации.

Вот такие детали правильного употребления слова. Избегайте суржика и говорите на украинском!